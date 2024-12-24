他車禍顏面變形「無法進食、講話」　全人工顳顎關節置換助恢復

▲長庚執行「全人工顳顎關節置換手術」透過鈦金屬植入物重建關節。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

34歲的葉先生5年前因車禍導致雙側顳顎關節粉碎性骨折，造成顏面變形、牙齒咬合不正及下巴後縮，不但無法正常吃東西，更難正常開口講話，嚴重影響日常社交，還因容貌改變而自卑。林口長庚醫院特別向衛福部申請專案進口，他成為國內首例接受「全人工顳顎關節置換手術」個案，術後臉部恢復對稱，也能夠正常咀嚼，這項治療幫助他成功翻轉人生。

長庚醫院今日舉辦記者會分享全人工顳顎關節置換手術醫療成果。收治個案的林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰指出，顳顎關節或其周圍結構，常因為創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常或結構性損害，而出現顳顎關節疼痛、顎部活動受限、顎骨異常聲音、頭痛、耳痛等症狀。根據健保署資料統計，台灣約有20到25%人口患有顳顎關節障礙症候群。

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▲林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰（右）說明，葉先生（左）接受人工顳顎關節置換手術，外貌、說話、飲食都恢復正常。（圖／記者洪巧藍攝）

廖漢聰進一步說明，治療上通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大都可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術治療，過去普遍治療方式是使用自體肋骨移植，但有肋骨移植物可能發生吸收、變形或異常生長及無法預期功能的缺點，且加上取肋骨，手術時間更長、創傷更大。

在置換關節方面，國內常見有膝關節或髖關節置換手術，至於顳顎關節置換手術，廖漢聰表示，相關技術在國外發展已經有20到30年歷史，其優點為功能改善相當即時，關節功能、咀嚼能力可以迅速改善，術後恢復比較快，結構穩定不受自體組織吸收影響，且手術預測性強。

然而國內過去沒有廠商代理進口，5年前因應葉先生狀況，醫療團隊向衛福部申請專案進口所需的全人工顳顎關節器材，成為國內首例接受全人工顳顎關節置換手術治療個案。

廖漢聰指出，術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入鈦合金製成的顳顎關節植入物完成修復。術後3個月病患臉部恢復對稱，開口功能達到4.5到5公分，並能正常咀嚼硬食物，術後五年追蹤，未見感染或關節排斥反應，傷口愈合良好。

▲長庚「動不了口的悲哀- 全人工顳顎關節置換手術翻轉人生」記者會，由左至右為許聰政醫師、個案葉先生、廖漢聰醫師、葉集孝副院長。（圖／記者洪巧藍攝）

廖漢聰指出，全人工顳顎關節置換手術特別適用於因創傷、退化性疾病、纖維化或骨性關節僵硬、或先天性缺損而需要修復者。但是仍有需要特別注意的地方，因手術切口靠近顏面神經，如不小心傷到，恐導致面癱，同時，人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形，且目前該治療屬於自費，無健保給付，經濟成本較高。



目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇。廖漢聰分析，以美國每年每百萬人有2到3人需要人工顳顎關節置換手術，預計台灣每年約有50到70位患者會受惠於此項手術。