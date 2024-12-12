天冷更容易尿失禁！醫曝「4大原因」 水喝太少也是

▲冬季因為天氣很冷，有時候你已經渴了，但你還沒有感覺。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

冬天來了，氣溫驟降，很多人會發現自己比平時更容易有尿急、頻尿，甚至不小心出現尿失禁的情況，甚至許多本來就有尿失禁問題的長輩，到了冬天狀況又會更嚴重，這是為什麼呢？

1、低溫引發膀胱過度敏感：泌尿科體系戴槐青總院長指出，冬天氣溫降低時，寒冷會刺激交感神經系統，使得膀胱收縮功能變得更敏感。這是什麼意思呢？指的是即使膀胱內尿液量還不多，也可能傳遞出「想尿」的信號，導致頻尿或不自覺的漏尿。

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2、排尿反射增強：冬天我們的身體會試圖維持核心溫度，代表皮膚的血液供應會減少，導致腎臟血流量增加。腎臟因而過濾出更多尿液，讓你更頻繁地想上廁所，這也被稱為「寒冷性利尿」。

3、運動減少：到了冬天冷得要死，很多人包括我，如果可以，都想一整天待在被窩裡，那活動量減少，骨盆底肌肉就會缺乏鍛鍊。那如果骨盆底肌肉變得無力，就更難控制膀胱，增加尿失禁的風險。

4、飲水減少：冬季因為天氣很冷，有時候你已經渴了，但你還沒有感覺，所以很多人的飲水量就會減少，這可能導致尿液濃縮，進而刺激膀胱，增加尿急感或頻尿的狀況。

如何預防和改善尿失禁問題？

1、保持骨盆底肌肉的強健

鍛鍊骨盆底肌肉是預防尿失禁的好方法，這就要做凱格爾運動！就是收緊控制排尿的肌肉，也就是做出像是憋尿的動作，保持3秒後放鬆，再重複10-15次，每天至少做3組。

2、調整飲食和飲水習慣

戴槐青強調，即使天氣再冷，也要適量補充水分，避免尿液過於濃縮，對膀胱造成刺激。然後，也可以盡量避免飲用咖啡因，或含酒精的飲料，因為這些成分都可能會刺激膀胱，引發尿急或尿失禁。

3、保暖防寒

戴槐青說，這可能不用提醒，你也會自己做到，但冬天務必穿暖一點，尤其要注意腰腹和下半身的保暖，可以減少寒冷對膀胱的刺激。

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