下面好癢！　醫揪元凶

▲醫師說，感染陰蝨會造成嚴重的搔癢感。（示意圖／記者趙于婷攝）
記者陳俊宏／綜合報導
泌尿科醫師廖奕安提醒，陰毛處總是癢癢的，可能是有「陰蝨」在作怪，且皮膚會出現紅色斑點。
廖奕安在「忠孝喜月泌尿科診所廖奕安醫師」臉書表示，陰蝨是一種極小的寄生蟲，大約只有1mm左右，因此很難被發掘，容易寄生在毛髮茂密的地方，恥骨陰部的陰毛就是牠們最喜歡的地方，而肛門大腿或腋毛也都有可能。他詳細解釋其傳染途徑及治療方式：
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►陰蝨怎麼傳染的
接觸傳染（性接觸、手部觸碰接觸）。
►陰蝨可以活多久
若離開人體無法存活太久，約兩天內死亡。
►陰蝨造成的症狀
嚴重的搔癢感（陰蝨唾液會引起過敏）。
皮膚出現紅色斑點（陰蝨吸血處）。
►診斷是否有陰蝨
用放大鏡看較清楚，可看到毛髮上有淺灰或咖啡色的蟲卵，通常每0.5~1公分會有一顆卵。另外，毛髮根部約0.1~0.3公分處可能抓得到蟲體。
►該如何處理和預防
將患部的毛髮（陰毛、肛門或大腿等）全數刮除乾淨，最大程度減少蟲卵附著。
個人衣物及床單寢具以高溫（50度以上）清潔，才能有效殺死陰蝨及蟲卵。
►陰蝨的治療
通常為外用藥膏治療，或是含有效成分的清潔用品。
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