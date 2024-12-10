網傳「超商麵包2成分傷身」　營養師怒揭真相：一天到晚造謠

▲影音平台流傳「超商麵包傷身」影片，營養師氣憤闢謠。（圖／取自TikTok）

記者趙于婷／台北報導

影音平台一直都流傳著「超商麵包的成分很傷身」相關影片，影片內容直指是「脂肪酸的甘油酯」和「麥芽糊精」的成分對身體不好。對此，營養師表示「一天到晚在闢謠，就是有人持續在造謠」，人體內的三酸甘油酯就是脂肪酸甘油酯，麥芽糊精就是「糊精」，是澱粉的半消化物，吃飯吃麵的半消化態都有。

該影片內容提到，超商麵包成分好傷身，主要是因為「脂肪酸的甘油酯」和「麥芽糊精」兩大成分，影片拍攝者直言「脂肪酸甘油酯是乳化劑，麥芽糊精會在20分鐘讓人體迅速升高血糖，長久下來會造成心血管疾病。」另外還提到御飯糰裡面也有麥芽糊精，強調幾乎100%超商產品都有這種東西。

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對此，食品科技博士候選人、營養師林世航氣憤直轟，脂肪酸甘油脂就是乳化劑，可以把油、水混合，硬要說的話，「那體內的三酸甘油酯也不就是三個脂肪酸的甘油酯？這到底和血糖升高有什麼關係？」

另外，他也說明，麥芽糊精被包在大豆卵磷酯的括號內，大豆卵磷酯是「天然來源」的乳化劑，因為用量少，很難直接使用，所以需要用一些麥芽糊精填充方便使用，而因為全展開時需要把所含的添加物都寫出來，在成分排序上，列的那麼後面，就是量超級少，而且真的會引起血糖反應的是排名第一的麵粉。林世航提醒，網路上其實有時候會看到一些是用誇大且不實的食安資訊，民眾若對飲食上有疑慮，建議可諮詢專業，以免受到錯誤資訊影響。