「6問題中1」你可能就是被霸凌了！　醫教你如何應對

▲職場霸凌。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

48.6%職場工作者，都曾經遇過霸凌！「你怎麼知道，你是否也是其中之一？」

6個是否快速的自我檢視 自己是不是被霸凌

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重症醫師黃軒表示，霸凌是一種對心理、情感、身體甚至社交層面造成負面影響的行為。如果你感到困惑或不確定自己是否被霸凌了，可以從以下幾個方面進行判斷。任何一個「是」，你就可能是「被霸凌」了，而不自知！

1、你是否感到持續的壓力或害怕？

被霸凌的主要特徵之一是持續感到不安或恐懼。如果你每次面對特定的人或群體時，都感到緊張、害怕甚至抗拒，那麼這可能是霸凌的跡象。

2、你是否經常遭受貶低或羞辱？

如果某人經常用語言侮辱你，貶低你的能力，或公開讓你感到羞恥，這可能就是語言霸凌。即使對方聲稱是在開玩笑，但如果你感到不舒服，那就不應該被忽視。

3、你是否被故意排斥或孤立？

社交霸凌通常以孤立為特徵，例如故意不讓你參加團體活動，對你冷漠，或在背後散播有關你的謠言，讓你在社交圈中被孤立。

4、你是否遭受身體傷害？

身體霸凌包括推撞、打擊或其他形式的暴力行為。如果有人對你進行任何形式的身體傷害，這就是明顯的霸凌。

5、你是否在網絡上被攻擊？

網絡霸凌是現代社會中越來越常見的一種形式。如果你在社交媒體或線上平台上被惡意留言、羞辱或威脅，這也是霸凌的一種表現。

6、你是否感到自尊心受損？

被霸凌通常會讓人感到自我價值降低。如果你開始對自己產生懷疑，覺得自己不夠好或無法勝任某些事情，這可能是霸凌帶來的心理影響。

你要如何應對霸凌？

1、尋求幫助：向可信賴的朋友、家人或專業人士尋求支持。

2、表達你的感受：如果可能，勇敢地告訴霸凌者他們的行為對你造成的影響。

3、保留證據：將霸凌行為的證據（例如訊息或電子郵件）記錄下來，必要時提供給相關機構。

4、建立自信：加入支持性的社群，與積極的人交往，提升自我價值感。

如何在法律上尋求協助？

1、了解你的權利：查閱當地的法律，了解霸凌相關的規定和保護措施。

2、向第三方提報告：如果霸凌發生在工作場所，向相關負責單位的第三方，提交正式報告，要求調查和干預

3、聯繫法律機構：如果情況嚴重，可以向警察報案或尋求法律諮詢。將事件的時間、地點、相關人員以及證據整理清楚，有助於加速案件處理

4、尋求專業協助：聯繫當地的反霸凌組織或律師，尋求具體的建議和支持

黃軒提醒，遭到霸凌不是你的錯，重要的是採取行動，保護自己並尋求適當的協助，無論是在心理層面還是法律層面。

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