「吃飯太快」恐害罹脂肪肝！　醫教5招大降風險

▲吃飯太快，是導致脂肪肝的原因之一。（示意圖／unsplash）

文／常春月刊

在門診中，常見一些病患的體重並不算肥胖，但卻有明顯的脂肪肝。你有沒有這樣的困擾呢？為什麼不胖卻會有明顯的脂肪肝？

吃飯太快 導致脂肪肝原因之一

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重症醫師黃軒指出，其實是你吃飯太快了，這也是導致脂肪肝風險增加的因素之一！根據研究，進食速度過快與非酒精性脂肪肝（NAFLD）的發生風險密切相關：

．每周有兩次以上快速進食（每餐時間少於5分鐘），可能將脂肪肝的風險提高81%

．特別是那些BMI < 25 kg/m2的人，卻往往有明顯的脂肪肝

快速進食如何影響脂肪肝風險？

1、過量熱量攝入

快速進食會減少飽腹感的信號傳遞，大腦未能及時接收到吃飽的信號，導致攝入過多熱量。這些多餘的熱量更容易轉化為肝臟中的脂肪儲存。

2、胰島素抵抗的增加

快速進食可能導致血糖快速升高，引發胰島素水平的頻繁波動。長期下來，這會增加胰島素抵抗的風險，這也是脂肪肝的重要成因。

3、脂質代謝紊亂

飲食速度過快可能破壞正常的脂質代謝，促使脂肪在肝臟中堆積。

4、腸道菌群失調

快速進食可能影響腸道的消化過程，導致菌群失衡，進一步影響肝臟健康。

如何降低快速進食對健康的危害？

1、延長進餐時間

每頓飯至少用15-20分鐘完成，細嚼慢嚥，有助於提高飽腹感，減少過量攝入。

2、專注進食

進餐時避免看電視、玩手機或工作，提高對食物的專注度，幫助養成健康的進食習慣。

3、調整食物分量與質地

選擇高纖維食物（如蔬菜、全穀物）和富含蛋白質的食物，可以延緩胃排空速度，幫助控制食量。

4、避免進食太匆忙

儘量安排固定的進餐時間，減少因時間緊迫而快速進食的機會。

5、養成細嚼慢嚥的習慣

研究發現，細嚼慢嚥的男性脂肪肝風險可降低22%，女性則可降低36%。

日常這樣做 降低脂肪肝的風險

非酒精性脂肪肝的形成與多種因素相關，因此，除了改善進餐速度，黃軒分享，以下措施同樣重要：

1、維持健康體重：減輕5-10%的體重即可顯著改善肝臟脂肪沈積。

2、增加運動：每周進行150分鐘中等強度的有氧運動，有助於脂肪代謝。

3、定期體檢：檢測肝功能和脂肪肝風險指標，如ALT、AST和B超檢查。

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