「細嚼慢嚥」多消耗25倍熱量！醫曝「1種類食物」不慢吃等於沒吃

▲醫師提醒，花椰菜等十字花科蔬菜若未充分咀嚼，吃了等於沒吃。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據2014年一篇發表在《Obesity》肥胖期刊研究顯示，細嚼慢嚥不僅能增加熱量消耗，比狼吞虎嚥多出25倍，甚至可以改善血糖問題。醫師指出，除了可以增加熱量消耗，如「花椰菜、甘藍、芥菜和蘿蔔」等十字花科蔬菜若未充分咀嚼，蔬菜中的硫代配醣體將無法與酵素作用生成此化合物，吃了等於沒吃。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，細嚼慢嚥在飲食中非常重要，建議可選擇「選擇高纖維食物」如空心菜、青江菜、全麥麵包、堅果等，增加咀嚼次數，食物也可以「以大塊食物為主」，選擇需要更多咀嚼的肉類與蛋類，不切小塊食用，延長進食時間。

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她也進一步舉例門診一名40歲、曾接受過縮胃手術的女性病患，該名患者術後一年內成功減重25公斤，但隨著時間推移，食量逐漸恢復加上「進食速度過快」，經常在5分鐘吃完便當，短短半年內體重反彈20公斤，糖化血色素達到6.4%（正常值4.0到5.6%），被診斷為糖尿病前期；除了體重回升外，這位患者每次進食後還會出現心悸、冒冷汗、腹痛等症狀。

楊智雯替患者做了透過「細胞代謝功能」檢查，發現患者營養素代謝功能異常，這多與快速進食及術後營養素吸收不良有關。她解釋，縮胃手術後，沒有充分咀嚼消化的食物，將更快速地進入小腸，若進食速度過快，特別是攝取高精製醣類時，食物會更快速地「傾倒」進入小腸，引發心悸、 噁心、腹痛、腹瀉等「傾食症候群」。

針對這位患者的情況，楊智雯建議，先透過細嚼慢嚥逐步延長進食時間，並調整飲食順序，先吃蛋白質，再吃碳水化合物，避免因傾食症候群造成蛋白質攝取不足，還能延長飽足感。

此外，飲食上也多選擇糙米飯、地瓜等高纖維、複合性碳水化合物取代精緻澱粉，減緩食物排空速度，穩定血糖、減少腹脹、噁心等不適感，在此基礎上，再搭配消化酵素與營養素補充，患者在兩個月內減重7公斤，糖化血色素也回到標準值，成功化解糖尿病危機。

楊智雯指出，細嚼慢嚥不限於縮胃手術患者，對一般人同樣非常重要。例如花椰菜、甘藍、芥菜和蘿蔔等十字花科蔬菜具有肝臟解毒和抗癌效果，是因為它們富含異硫氰酸鹽（isothiocyanates），但若未充分咀嚼，蔬菜中的硫代配醣體（glucosinolate）將無法與酵素作用生成此化合物，「吃了等於沒吃」。