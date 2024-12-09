抹茶營養成分遠高於綠茶　醫提醒：加糖或牛奶抵銷益處

▲抹茶營養成分遠高於綠茶。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

抹茶和綠茶都是同種茶樹，事實上卻差很大？家醫科醫師李思賢表示，「抹茶的營養成分遠高於一般綠茶，可以說是綠茶中最營養豐富的一種」，喝抹茶時也要避免糖或牛奶，以免抵銷抹茶的健康益處。

李思賢在臉書發文，「抹茶和綠茶雖然都來自同一種茶樹，但製作方式和飲用方式讓它們有著明顯的差異。簡單來說，綠茶是用熱水沖泡茶葉，喝的是茶水，而抹茶則是將整片茶葉磨成粉末後直接飲用。因此，抹茶的營養成分遠高於一般綠茶，可以說是綠茶中最營養豐富的一種。」

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李思賢說，抹茶富營養素豐富，尤其有兒茶素（Catechins）、茶胺酸（L-theanine）的含量很高，「以200毫升的茶飲為例，抹茶中的兒茶素含量高達200毫克，而綠茶僅有74毫克。茶胺酸更是抹茶的亮點，含量高達28.5毫克，是綠茶的10倍以上。雖然抹茶的咖啡因（Caffeine）含量也較高，每杯（約64毫克）幾乎是綠茶的兩倍，但茶胺酸能有效平衡咖啡因對神經系統的刺激，提供溫和且持久的提神效果。這使抹茶成為許多需要專注或放鬆心情時的理想選擇。」

李思賢指出，「抹茶富含強效抗氧化劑，尤其是表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG, Epigallocatechin Gallate），這種成分被證實能減少體內發炎、幫助維持血管健康並促進細胞修復。研究顯示，抹茶的抗氧化劑含量比一般綠茶高出10倍以上。」

李思賢說，「抹茶中的茶胺酸不僅能提升專注力，還能帶來放鬆效果。這也是為什麼日本僧侶在冥想前常飲用抹茶，以幫助集中精神。對於日常生活，抹茶還能幫助改善情緒、提升記憶力和專注力，是現代人緩解壓力的好夥伴。」

李思賢建議，「抹茶含有較高的咖啡因和其他活性物質，建議每日飲用量不超過兩杯（約400毫升），以避免過量攝取可能帶來的副作用，例如心悸或睡眠品質下降。如果咖啡因會影響你的睡眠品質，建議下午兩點以前飲用完畢。此外，由於抹茶茶葉可能吸收來自土壤的污染物，如重金屬（Heavy metals）和農藥（Pesticides），選擇有機抹茶能有效降低風險。」

李思賢提醒，「喝抹茶時，建議避免加入糖或牛奶，以免抵銷抹茶本身的健康益處。如果偏愛牛奶的香氣，不妨選擇椰奶作為替代，更加健康且不影響抹茶的益處。」

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