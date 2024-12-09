5萬名青少年違法用電子煙！抽加味菸也破4成「女生比男生多」

▲調查顯示，台灣仍有高比例的青少年使用電子煙。（圖／記者林悅翻攝）



記者趙于婷／台北報導

根據國健署112年青少年吸菸行為調查顯示，青少年紙菸使用比率下降，但電子煙使用率仍達4.8%，根據相關比例推估，約有5萬多名青少年使用電子煙；另調查也發現，使用加味菸比例也超過4成，且女性多於男性。國健署提醒，《菸害防制法》修法已全面禁止電子煙，違者處2000元至1萬元罰鍰。

台灣在112年3月22日起修正施行「菸害防制法」新法，全面禁止包含電子煙在內之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。不過根據國健署112年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生吸菸率為2.0%，高中職生吸菸率為6.7%；國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算青少年電子煙使用率為4.8%，推估約有5萬多名青少年使用電子煙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，青少年使用紙菸的吸菸率雖然呈下降趨勢，但近年來菸商仍然鎖定青少年族群，刻意採用各種行銷手法，如添加花香、果香或巧克力、薄荷口味等添加物於傳統菸品或設計新穎造型產品，以吸引青少年使用。

根據112年調查結果顯示，每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中39.0%、高中職44.5%），特別是女生的使用比率高於男生（國中女生43.8%、國中男生36.7%；高中職女生61.2%、高中職男生37.2%）。

國健署署長吳昭軍提醒，多數電子煙含有尼古丁容易導致成癮，尼古丁會影響正值青春期少年的大腦發育，使青少年注意力下降，並影響學習及記憶，且這樣的影響會持續到成年。

且根據國外研究顯示，幾乎90%的成年吸菸者在18 歲之前就開始吸菸，在青春期開始吸菸的人，比成年後開始吸菸的人更難戒菸，尼古丁會對青少年神經發育產生不利影響，並增加精神疾病的風險，例如憂鬱、焦慮、精神分裂症。

吳昭軍呼籲，業者或賣家不要心存僥倖違反菸害防制法相關規定，國健署也持續與22縣市衛生局合作，加強稽查違法者，並依法開罰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！