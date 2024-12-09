多家知名火鍋店「蔬菜農藥違規」　1家花生粉驗出黃麴毒素

▲火鍋店抽驗有多家業者的青江菜農藥違規。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布113年火鍋料抽驗結果，其中包括「辛殿麻辣鍋信義店、Mo-Mo-Paradise南港潤泰牧場、富樂台式涮涮鍋」等知名火鍋店都有食材農藥違規，還有一家位於台北市北投的寒聚精緻鍋物的花生粉檢出黃麴毒素。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，本次共計抽驗60件產品，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品15件、豆製品10件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件，檢驗結果8件蔬菜（蔥4件、青江菜3件、白蘿蔔1件）檢出農藥殘留，不符「農藥殘留容許量標準」；1件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量；1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

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違規業者和項目包括「辛殿麻辣鍋信義店」的蔥檢出殺蟲劑滅芬諾、殺菌劑賽氟滅超標；「Mo-Mo-Paradise南港潤泰牧場」和信義區的「王鍋屋新京都風味鍋物」青江菜檢出三種殺蟲劑超標；萬華的「心心麻辣鍋」青江菜檢出有兩種殺蟲劑超標。

「夯麻辣火鍋燒肉」的白蘿蔔、「丰明殿」的青蔥、「火鍋世家」的青蔥、「富樂台式涮涮鍋」三星蔥也都殺蟲劑檢驗不合格。另外，北投「寒聚精緻鍋物」的花生粉檢出黃麴毒素B1:19.0μg/kg，遠超過標準的2μg/kg以下；「富樂台式涮涮鍋」的豆腐，檢出苯甲酸0.5g/kg。

林冠蓁指出，黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。台灣濕熱氣候利於黃麴黴菌的生長條件（環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上），因此消費者購買此類產品時，選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則，來維護食用安全。

林冠蓁表示，針對上述品質不符規定產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬臺北市業者，將依法處辦。同時呼籲民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。