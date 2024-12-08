你是I人還E人？心理師曝瘋做「性格測驗」背後隱憂

▲MBTI-NF型外交官人格。（圖／翻攝自16personalities.com）

記者趙于婷／台北報導

「你是I人還是E人？」是近期人們最瘋迷的話題之一，心理醫師指出，從過去的血型、星座，到後來的MBTI及各種性格測驗，人們總是熱衷於探索自己的性格特質，雖然在資訊發達的時代，民眾可以透過許多方式來探索及覺察自己的人格特質，不過在臨床心理領域中發現，過度執著於性格標籤，有時反而會影響更多的自我探索，甚至是心理健康。

針對爆紅的MBTI測驗，台北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師林宛萱指出，MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）性格測驗是一種基於心理學家榮格理論的測驗工具，目的在根據人的偏好和思維方式將其劃分為16種不同的性格類型，而這些類型是透過四個維度構成的，包括外向（E）/內向（I）、感知（S）/直覺（N）、思考（T）/情感（F）和判斷（J）/知覺（P）。

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根據測驗結果，許多人會說「我是INTJ」或「我是ESFJ」，但林宛萱表示，這些分類並非一成不變，而是需要注意這是「傾向性而非絕對性」、「自我了解而非限制」、「彈性發展而非僵化固著」，MBTI的核心主要是在幫助人們理解自己的偏好、處事方式和對外界的反應，而非將此作為一個「自我標籤」。

林宛萱舉例，相信大家很常在網路上或生活中做過「當你面前有三道門你會想開哪一扇？」類似的心理測驗問題，這種未經嚴謹的常模建立、精確的統計計算及不斷的信效度驗證的問題，在心理學上通常都稱為「心理遊戲」，並不是所謂的心理測驗。

林宛萱說，心理遊戲是另一種讓人探索人格特質的方式，這些遊戲可能以選擇題、圖像測試或場景模擬呈現，用以揭示個人的情緒反應、潛在偏好和行為模式，不管是用什麼方式，透過這些自我發現的過程對自己的行為、思維模式有更多理解，進一步認識我特質認識，但要注意這些認識不代表「我」永遠就是「這樣的人」。

林宛萱提醒，每個人都是獨特而複雜的個體，不該被簡單的標籤定義，急著將自己套入某個性格或是人格障礙症可能會造成自我侷限，而限制了自己更多不同的可能性。