「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

▲您外出還會戴口罩嗎？（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中提醒，今年因為新冠解除警報，大家都不戴口罩了，反而流感大流行蠢蠢欲動，如果沒有禁忌症，還是趕緊去打疫苗吧。疾病管制署示警，流感疫情預計在12月中旬進入流行。

施景中近日在臉書說，最近一位孕婦自覺胎動少又發燒，但沒有其它症狀，他們警覺提前收入院，隔日剖腹（本來是下周要剖腹），母胎均安，開完刀才收到通知，確定她是A型流感，「幸運的是她有打疫苗，我去看她，看不到她有任何症狀。」

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施景中表示，幾年前有另一位高齡產婦（也接近50歲了），辛苦很久終於試管成功，她不願打流感疫苗，卻在懷孕中期得到流感，小孩就當天使去了。

▼施景中提醒，如果沒有禁忌症，還是趕緊去打疫苗吧。（示意圖／記者呂佳賢攝）

施景中指出，「不要以為流感離我們很遠，今年因為新冠解除警報，大家都不戴口罩了，反而流感大流行蠢蠢欲動，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期。美國一年因流感病故人數有2萬4000人，台灣也有1000-2000人。如果沒有禁忌症，還是趕緊去打疫苗吧。」

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，本流感季自今年10月1日起截至12月2日，累計286例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%）；另死亡病例累積52例，均未接種本季流感疫苗，確定病例數及死亡數均為10年同期最高。

疾管署示警，流感疫情預計在12月中旬進入流行。防疫醫師林詠青呼籲，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。