32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險　醫：痛到像被火燒

▲帶狀疱疹在民間俗稱「皮蛇」。（示意圖／台安醫院提供）

文／健康醫療網 記者陳佳慧報導

今年83歲的陳爺爺罹患糖尿病多年，某天洗澡時他感覺右側胸部皮膚又紅又癢，隔天起床就發現大片皮疹從右前胸蔓延到後背，還起了水泡。起初他並不以為意，以為是困擾已久的濕疹又發作了，經塗抹治療濕疹藥膏仍不見好轉，患部還會又刺又痛，只要抬起右手拉扯到患部就會感到劇烈疼痛，忍了快一個禮拜才在家人陪同下就醫，經醫師診斷是感染帶狀疱疹惹的禍！

幼年長水痘病毒終身潛藏體內！國人每3人就有1人可能罹患帶狀疱疹

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社團法人中華民國糖尿病衛教學會秘書長李淳權醫師說明，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是水痘－帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，並潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。

根據台灣研究統計，每個人終其一生會罹患帶狀疱疹的機率高達32%，即每3人就有1人可能罹病。發病後不只皮疹、發癢、起水泡，引發的神經痛更是讓人痛不欲生。研究指出，即使皮膚表面的急性症狀消失，疱疹後的神經疼痛仍會持續數月、甚至數年之久，常令患者痛不欲生。值得注意的是，曾得過帶狀疱疹者，仍可能再度復發，帶狀疱疹後神經痛更被許多患者形容「比生產痛還要痛」。

罹患帶狀疱疹的高風險族群包括

－50歲以上成人

－慢性病患者（如：糖尿病、腎臟病、心血管疾病）

－免疫不全者

－生活壓力大或作息不正常

－曾感染過帶狀疱疹

▲皮蛇引起的神經疼痛會持續數月、甚至數年之久，常令患者痛不欲生。（示意圖／書田診所提供）

若錯過黃金治療期 後遺症恐持續數年！

李淳權秘書長指出，一般來說，帶狀疱疹只要好好處理，在皮疹發作後72小時內投予抗病毒藥物，就能有效抑制病毒增殖、減輕神經疼痛，通常可在5週內痊癒，但免疫力較差的病人所需時間會比較久。李淳權秘書長分析，像本身是糖尿病友的陳爺爺就因延誤治療，儘管確診後馬上投藥，皮膚症狀仍持續了1個多月、疱疹後引起的神經疼痛更是拖了超過半年才逐漸好轉，因為老年人易患肌少症，即便藥物治療後皮膚症狀恢復，仍留下右手肌肉萎縮無力的後遺症，握力至今仍無法完全恢復，症狀就像中風過的病人一樣，連握筷子都顯得吃力。

李淳權秘書長表示，根據陳爺爺自述，發病後不僅身體又刺又痛，還會因為身上的紅疹、水泡，連穿衣服都感到無比劇痛，半夜也經常因為壓到患部而痛醒、無法翻身、無時無刻都像是被火燒般疼痛，連帶導致爺爺睡不好、食慾不振且影響日常生活及心情，治療期間使用了各種不同強度的止痛藥還是無法改善。

研究指出，五分之一的帶狀疱疹患者為糖尿病患

李淳權秘書長解釋，糖尿病患者因慢性高血糖的關係，會使免疫系統功能下降變差，除了容易受到其他病毒、細菌感染，且隨著免疫力降低，若體內有潛伏水痘－帶狀疱疹病毒也容易再度激活，進而引起帶狀疱疹，因此對於糖尿病患者而言，預防帶狀疱疹甚為重要。

糖尿病患者罹患帶狀疱疹的比例是一般人的2倍，且疱疹後神經痛的風險也增加50%，若不幸感染，可能導致血糖控制惡化，並引發心血管疾病或視力相關問題等。此外，罹患帶狀疱疹容易造成血糖急速升高，惡性循環下去，也容易出現嚴重併發症，根據研究顯示，糖尿病患者罹患帶狀疱疹後住院率比一般人高出超過6成，顯示帶狀疱疹對糖尿病患者的健康威脅不容小覷。

日常保健＋施打疫苗 可避免皮蛇纏身

每年的11月14日為「世界糖尿病日」，2024年至2026年世界糖尿病日主題為「糖尿病與健康（Diabetes and well-being）」。為響應國際糖尿病聯盟（IDF），李淳權秘書長表示，中華民國糖尿病衛教學會將持續推動「健康生活」，並呼籲糖友應關注身體、保持良好健康作息、運動習慣、均衡飲食、積極接種四大疫苗（流感及新冠疫苗、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹），透過日常保健及接種疫苗，提升防禦力。

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