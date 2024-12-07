陳文茜肺腺癌復發！蘇一峰曝「1種藥物」暴增47%惡化機率

▲陳文茜近年病痛纏身，6日透露自己肺腺癌復發。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

資深媒體人陳文茜2019年被診斷出罹患肺腺癌，期間她積極抗癌，未料6日晚間突在臉書透露自己肺腺癌復發的壞消息。知名胸腔內科醫師蘇一峰指出，陳文茜提到，國外醫師認為她「長期使用類固醇」是癌症惡化的重要原因，而他於2020年發表的研究發現，「類固醇真的會增加癌症的復發惡化機會！」

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰PO文提到，「名人陳文茜在臉書說，她自己的肺癌變嚴重轉移出去了，而她提到了國外的醫師提到她長期使用類固醇是一個癌症惡化的重要原因。」

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蘇一峰祝陳文茜早日康復，並說她提到一個重點，「類固醇真的會增加癌症的復發惡化機會！」接著分享自己於2020年發表的研究，團隊蒐集於台北榮總、本身為肺癌末期且使用標靶藥物做為第一線治療的1千名患者，結果發現，這些肺癌末期使用標靶的患者，若有合併使用類固醇，其癌症惡化的機會增加47%。

陳文茜先前遠赴美國波士頓哈佛大學附屬醫院就醫，她坦言當時以為病情已經穩下來，結果在當地被告知自己屬於列管患者，隨時帶著急救針，因為很可能臨時需要急救，原來她得了腎上腺危症，如果骨折、手術、麻醉都可能導致休克，她感嘆，「我以為的穩定，是活得糊里糊塗，我以為自己去佛羅倫斯是圓夢，其實是冒險。」

陳文茜還被美國醫師警告，過去因為使用重量類固醇、可體松的後遺症就是癌症，於是她回台灣馬上就安排了相關檢查，且檢驗出了肺腺癌復發，肝臟也有三個腫瘤，接下來必須進行更進一步的檢查，看看癌細胞是否擴散，她呼籲所有患者慎用類固醇，直言，「切勿長期使用，如果一定要使用，一定要慢慢降低劑量。」