▲巧克力重金屬「鎘」含量納管，違者最高罰300萬。（圖／達志／示意圖）

文／食力編輯部

衛生福利部（簡稱衛福部）於2024年11月28日發布修正食品中污染物質及毒素衛生標準，其中針對巧克力及可可粉提出重金屬鎘之限量規定，自2026年1月1日起，凡於市面流通販售之巧克力及可可粉，均應符合鎘之限量標準；違者將依違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條限期改正，產品應依第52條沒入銷毀，否則將處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

這些巧克力食品都在管制範圍！

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本次發佈的新標準所管制之巧克力，是指以可可膏、可可脂或可可粉等可可製品為原料，經調配後，不含內餡之固體型態產品，而「可可粉」指可可膏經壓榨分離去除可可脂後取得之粉末，或可可豆仁經烘焙後碾碎之碎粉。

其他含有巧克力之複合性產品，例如：堅果巧克力、巧克力麵包、巧克力餅乾、巧克力蛋糕、巧克力抹醬等，或添加其他食品原料，例如：奶粉、糖之沖調可可粉飲品，皆應依源頭食材管理之原則，確認所使用之巧克力及可可粉原料符合有關標準後，才能作為加工用途。

可可豆累積重金屬鎘的風險較其他重金屬高 針對鎘提出管制標準

衛福部表示由於可可豆累積重金屬鎘之風險較其他重金屬高，台灣與食品法典委員會（Codex）及其他先進國家相同，皆優先針對鎘提出管制標準；衛福部表示台灣仍將持續蒐集國內外相關研究及監測資料，視需求滾動評估增修訂相關標準。

衛福部表示綜合考量下，巧克力原料進口後之流通供應鏈、調整品管要求及已合法流通產品之產銷期程，以及權衡維護食品安全之公眾利益急迫性，酌予調整緩衝期，因此新訂標準實施日期將自2026年1月1日起實施，屆時凡於市面流通販售之產品，皆應符合新訂標準，非以產品之製造日期認定，提醒業者應及早因應。

你應該要知道的食事

由於可可豆中鎘含量高於其他重金屬，衛生福利部（簡稱衛福部）於2024年11月28日表示，針對巧克力及可可粉提出重金屬鎘之限量規定，其標準於2026年1月1日實施，且屆時於市面流通販售之巧克力食品，皆應符合新訂標準，否則將依規定銷毀或祭出罰鍰處分。

本文由食力food NEXT【巧克力重金屬「鎘」含量納管！新制延至2026年上路、違者最高罰300萬】授權提供