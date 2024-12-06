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沒亂搞也衰染性病！醫驚揭「4原因」：一樣會得

▲▼南韓楊男性侵20月大女兒還將其殺害，恐被執行化學閹割。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲即使是單一性伴侶，仍可能因為其他原因衰染性病。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

性接觸是性病傳染的主要途徑，很多人因此深信「固定性伴侶，就不會染病！」泌尿科醫師高銘鴻直言，「忠誠不等於沒事」，他剖析背後原因，可能與過去的感染紀錄、未經檢測的隱性感染、母嬰傳播或其他非性接觸途徑，以及潛伏期或慢性感染有關，建議雙方要定期做性病篩檢，每次愛愛都要戴套，才是保護彼此最好的方式。

泌尿科醫師高銘鴻在粉專發文透露，有不少患者無助求救，「我很乖啊，都沒有亂來，怎麼還是中獎了？」他說，其中很常見的原因是「過去的感染紀錄」，若伴侶曾經感染過性病，即使當前無明顯症狀，某些性病如菜花或生殖器皰疹仍可能處於潛伏期，具有傳播風險。

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▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲醫師建議定期做性病篩檢，每次愛愛都要戴套，才是保護彼此最好的方式。（示意圖／本報資料照）

高銘鴻接著分析「未經檢測的隱性感染 」，像是披衣菌或淋病，一開始沒有明顯症狀，感染者可能完全不知情，但仍具傳染性，如果這時候發生不安全性行為，當然就可能得病。再來，他說，若固定關係中任一方曾有「外遇或不忠行為」，則可能將性病帶入關係中，即使只發生過一次，風險也會存在。

不過，當然不是說「你被你的伴侶傳染了，就等於對方偷吃了！」高銘鴻說明，部分性病像是HIV或B型肝炎，可能來自「母嬰傳播或其他非性接觸途徑」，如血液或針具共用。因此，他強調，性病風險並不完全依賴性行為本身，當伴侶不小心接觸到感染者的血液，「就算沒有出軌，也一樣會得病」。

最後則是「潛伏期或慢性感染」，高銘鴻表示，例如梅毒或HIV，於感染初期無法被察覺，其潛伏期又很長，固定伴侶中的任何一方，都有可能在不知情的情況下攜帶病原體，進而感染另一半。

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