愛喝豆漿「快速養大子宮肌瘤」　醫曝關鍵：完全避開也會長

▲不少女性都有長子宮肌瘤，關心「有什麼食物」不能吃？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／問8線上健康諮詢 美迪大直婦產科診所主治醫師陳思宇

「我有子宮肌瘤，有什麼食物不能吃呢？」

這類問題幾乎超常會被問，今天我們就先來討論子宮肌瘤的食物篇喔！

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子宮肌瘤是長在子宮的良性腫瘤，它是靠著卵巢分泌的女性荷爾蒙當作養分，慢慢長大。 只要還沒更年期，只要卵巢還有繼續在分泌女性荷爾蒙，肌瘤就會慢慢、慢慢地逐漸長大。

會不會長子宮肌瘤是「體質問題」，就像長青春痘一樣，有人就是會長，有些人就是不會。

大家可以把女性荷爾蒙（雌激素）想成子宮肌瘤的肥料。因此，只要食物中含有女性荷爾蒙（雌激素）的成分，就會刺激肌瘤長大。

▲豆製品及山藥含有大豆異黃酮，大量攝取、很愛吃，會快速養大子宮肌瘤。（示意圖／翻攝PEXELS）

一般大豆類製品（豆腐、豆漿、豆乾…）及山藥是確認含有植物性女性荷爾蒙－大豆異黃酮的成分。 若很愛這類的食物，大量攝取，每天都要吃，例如：把豆漿當水喝、家裡很愛煮山藥排骨湯，當然無形中就等於提供子宮肌瘤額外的肥料，讓它長得比較大、長得比較快。

但我還是強調，是大量攝取，很愛吃這類的食物才會有明顯影響。若只是食物中偶爾出現這類食物，久久才吃到一次，真的也不必太緊張啦！

畢竟就算完全避開這類食物，碰都不碰，我們卵巢分泌的女性荷爾蒙也還是會讓子宮肌瘤長大！

至於幾個常被問的保健食品：

「單處方」的蜂王乳、膠原蛋白、月見草油、胎盤素都不含女性荷爾蒙。

我在門診都會再三跟病人強調，保健食品很多都是「複方」，多半都不是單一內容物，所以裡面會不會因為想加強效果，讓病人吃了有感而內含大豆異黃酮的成分，這就不知道囉！！

保健食品的成分表，很多都常常寫化學結構式的學名，有時很難區分跟判別。

結論：

1.只要沒有停經，子宮肌瘤靠卵巢分泌的女性荷爾蒙就會慢慢長，沒有任何食物可以讓子宮肌瘤不長。

2.大豆類食物與山藥含有植物性女性荷爾蒙，建議不宜大量攝取，瘋狂使用。偶爾吃到是沒關係的，是不必這麼緊張！

3.「單處方」的蜂王乳、膠原蛋白、月見草油、胎盤素都不含女性荷爾蒙。

4.保健食品請小心使用，因為多半是複方，看成分表實際上難以判斷。

本文經授權轉自：問8線上健康諮詢《【陳思宇醫師】我有子宮肌瘤，有什麼食物不能吃呢？》