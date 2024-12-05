醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

▲醫師大讚，加工食品「蒟蒻」對人體健康好處多多。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

近年來飲食概念提倡攝取原型食物、少吃加工食品。不過，家醫科醫師李思賢說，少數例外之一就是「蒟蒻」，在他心中這是非常健康的加工食品，不僅能促進腸道健康、改善便秘，還能降血脂與血糖，延長飽足感、有助於減重。但他也提醒，由於蒟蒻屬於高纖維食材，本身有小腸細菌過度增生、容易脹氣或腸道蠕動緩慢者，食用時要多加留意。

初日診所家醫科暨減重專科醫師李思賢在粉專分享，蒟蒻的原料是種稱為「魔芋」的根莖類蔬菜，魔芋的球莖含有豐富的可溶性膳食纖維（葡甘露聚醣），而澱粉含量僅約5～10%，顯著低於其他高澱粉食材，如馬鈴薯或木薯。在經過多道工序處理，包括清洗、磨碎、乾燥、去澱粉，並加入氫氧化鈣，最終製成蒟蒻。

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李思賢進一步說明，前述提到的葡甘露聚醣，不僅能充當益生元促進腸道健康，還能顯著提升腸道益生菌的數量。研究顯示，補充蒟蒻中的葡甘露聚醣後，腸道中的雙歧桿菌和乳酸桿菌的比例可提高約88.2%。一項2008年的研究進一步證實，蒟蒻補充品能有效促進腸道蠕動，大幅改善便秘者的排便頻率與舒適度，對於腸道健康是不錯的選擇。

▼蒟蒻中含有可溶性膳食纖維「葡甘露聚醣」，能促進腸道健康，幫助排便更順暢。（示意圖／達志）

除了改善腸道健康，李思賢指出，葡甘露聚醣還具有優秀的吸水能力，可吸收自身體積約50倍的水分，形成凝膠狀物質，這種特性能延長飽足感、減少進食頻率，對減重有顯著幫助。不僅如此，相關研究顯示，攝取葡甘露聚醣還有助於降低血清中的低密度脂蛋白、三酸甘油酯及血糖，對於心血管疾病患者而言，也是健康的飲食選項。

即便蒟蒻的好處多多，但並不適合所有人食用。李思賢提醒，蒟蒻屬於高纖維食材，若本身為小腸細菌過度增生、容易脹氣或腸道蠕動緩慢的人，可能對蒟蒻較為敏感，這些族群在食用蒟蒻時，應密切觀察腸胃的反應，必要時諮詢醫療人員以確保安全。

此外，因蒟蒻不易溶解於唾液中，李思賢示警，吞嚥過大體積的蒟蒻恐導致窒息，尤其對兒童與老年人更加危險，因此在食用時務必充分咀嚼，不要一次入口太大塊的蒟蒻。