老人輕生致死率高！憂鬱症是大誘因　醫曝4大心理問題：易被忽略

▲知名作家瓊瑤今天下午被發現在家輕生。（圖／翻攝瓊瑤粉專）

記者趙于婷／台北報導

知名作家瓊瑤今天下午被發現在家輕生，享壽86歲。精神科醫師指出，老年人自殺率往往高於其他年齡層，其中「憂鬱症」是老年人自殺重要誘因，但常因症狀表現不典型而被忽略；而在心理層面，會有「喪失感、無助感、孤獨感、負面自我評價」，若未及時處理心理層面問題，就極可能演變為憂鬱症。

精神科醫師楊聰財指出，老年人自殺是全球多數國家自殺數據中的重要部分，根據研究，老年人群體的自殺率往往高於其他年齡層，且自殺方式較為致命，成功率更高，這些現象與他們的身體狀況、孤獨感以及心理壓力密切相關。

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楊聰財進一步指出，在心理層面中有幾個關鍵因素，包括「喪失感」，如伴侶過世、退休失去角色、子女遠離等；「無助感」，總認為自己成為家庭負擔；「孤獨感」，總感覺缺乏社會聯繫和支持；「負面自我評價」，總認為生命已無價值。

根據數據顯示，老年憂鬱症患者的自殺比例高於其他年齡層，其中「憂鬱症」是老年人自殺的重要誘因，但常因症狀表現不典型而被忽略，症狀常表現為失眠、疲乏、食慾下降等身體症狀，認為心理問題是「矯情」或「不必要」。

而在生理層面方面，生理健康問題也是老年人自殺的常見誘因，例如慢性疾病（如癌症、糖尿病、心臟病）、身體疼痛或行動受限導致的生活品質下降、神經系統退化（如帕金森、阿茲海默症）增加的無助感。

楊聰財建議，家人可多留意觀察行為異常，例如對過去喜愛的事物失去興趣，也要適時傾聽老年人的心聲，表達支持，日常要定期探訪，減少孤獨感，若發現異常，建議尋求專業幫助，及早介入心理治療或醫療協助。

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