豆漿不要空腹喝！　「4時機點」中醫認了不適合

▲豆漿營養價值豐富，但中醫師認為有「4時機點」不適合。（示意圖／CFP）

文／常春月刊

在食物中能找到含有大豆蛋白、維生素B群、大豆異黃酮、維生素E、皂素、植酸、大豆卵磷脂、鈣質、亞麻油酸、鉀、次亞麻油酸、膳食纖維、寡糖等豐富的營養成分，幾乎都是含有膽固醇的肉類，但被譽有植物界牛奶的「豆漿」，不但有這些營養，還沒有膽固醇，特別適合現代人。

雖然豆漿有這麼多的優點，建議大家可以天天喝，但在有些情況下，並不適合喝太多的豆漿。中醫師楊玉台說，包括體質太寒、腎功能不佳、身體發炎以及空腹的狀況，都不適合喝豆漿，等到這些狀況解除了之後，就可以恢復天天喝豆漿了。

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體質太寒的時候

中醫認為，豆漿稍微帶有寒性，假使在體質偏寒的情況下，喝豆漿有拉肚子的現象，這個時候就應該少喝點豆漿，但可以豆製品來取代，還是能攝取到豆類的好處。

腎功能不佳的時候

一般來說，豆製品的普林比較高，雖然許多研究指出，豆製品的普林對痛風不會有影響，但楊玉台說，主要是豆漿裡的植物蛋白進到體內之後，會被身體分解出很多代謝物，當腎功能不佳的時候，反而會增加腎臟的負擔。但並不是說腎臟不好時就不能喝豆漿，而是要適量攝取，不要喝太多；另外，也建議痛風發作時，不要過量攝取豆漿，以免加重病情。

開刀後復原期或感冒的時候

「為什麼我們說正在感冒、身體正在發炎的時候不要吃得太營養？」楊玉台解釋，因為當身體處在發炎的狀態下，如果吃得太營養，身體轉而去處理營養素的代謝，便會干擾到當時身體的自癒機轉，本來身體快好了，又會再發作起來，所以，建議正在感冒或是處於開刀復原期的病患，不要喝豆漿。

空腹肚子餓的時候

空腹飲用豆漿時，豆漿裡的蛋白質大都會在人體內轉為熱量，比較難充分達到補益的作用，所以，空腹的時候不建議喝豆漿。

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