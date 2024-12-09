30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

▲根據統計，新國病脂肪肝約有30%的國人都有。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「脂肪肝」已成為新國病隱憂，根據統計，台灣約有30%人口患有脂肪肝，其不僅增加肝癌風險，與胰臟癌、腎臟膀胱癌和黑色素細胞癌都有關。腎臟科醫師王介立引述國外一項大型研究發現，多攝取「富含類黃酮食物」的人，相較於最低攝取量者，能降19%的脂肪肝風險，特別是多吃蘋果和喝茶，與脂肪肝風險顯著降低有關。

王介立醫師在粉專發文分享，最近常在文獻上看到攝取富含類黃酮的食物對身體有益的文章，近來更有一篇英國大型前瞻性觀察研究，分析多吃這類食物，可能與降低非酒精性脂肪肝有關。該研究分析超過12萬名40～60歲成人的飲食數據與健康指標，研究中特別定義富含類黃酮的食物包括：茶（紅茶與綠茶）、蘋果、莓果、紅酒、葡萄、甜椒、洋蔥、黑巧克力及橘類水果（如橙子與葡萄柚）。

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▲蘋果與茶被發現與脂肪肝風險顯著降低有關。（示意圖／免費圖庫pixabay）

王介立分享研究結果，發現多攝取富含類黃酮食物者，相較於最低攝取量的人，可降低19%的脂肪肝風險，也能顯著降低脂肪肝百分比與肝臟炎症標誌值，特別是蘋果與茶的攝取，與脂肪肝風險顯著降低有關；而茶、蘋果和黑巧克力則與更低的脂肪肝值相關。

王介立說，該研究強調富含類黃酮食物可能在脂肪肝疾病的預防與管理上扮演著重要角色，並呼應了類黃酮有助於抗發炎、改善胰島素抵抗，與調節脂質代謝的機制作用。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼曾在粉專《蔡明劼醫師 健康。瘦身》發文說明，脂肪肝是因肝臟積聚過多脂肪而引起，但其不只影響肝臟，也跟胰島素阻抗、高血脂、腹部肥胖、高血壓及多囊性卵巢症候群等多種代謝異常有關聯。

想要改善脂肪肝能怎麼做？蔡明劼根據2023年《美國肝病研究協會》的脂肪肝治療指引，整理出4大重點：

1.減重

其可降低脂肪組織壓力、提升周邊胰島素敏感性，進而減少非酒精性脂肪肝炎的傷害。一般而言，減去體重3～5%可改善脂肪肝，最好能減重10%以上，以改善非酒精性脂肪肝炎及肝硬化。

​2.減少精緻飲食

飲食中過高熱量，尤其是飽和脂肪酸、精製碳水、含糖飲料，最容易造成肥胖和脂肪肝。尤其是過量的「果糖」攝取，最容易提升脂肪肝、肝炎、肝纖維化的風險，且風險是獨立於熱量攝取之外。

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不同的飲食策略只要能避開上述地雷，製造熱量限制，皆有助於改善脂肪肝。不過最被推薦的還是「地中海飲食法」，在消滅脂肪肝的同時還能促進心血管健康。

3.運動

運動對肝臟及心臟的代謝都有好處，且好處獨立於減重之外，應該推薦給所有患者。建議一週規律進行至少5次中等強度運動，達到每週150分鐘以上，可預防或改善脂肪肝。

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​4.其他治療方式

研究顯示，減重手術能減去體重達30%，還能改善糖尿病、脂肪肝及肝纖維化。此外，也能降低併發症及總死亡率；至於藥物方面，有些研究顯示瘦瘦針可能對脂肪肝有好處，但目前其適應症停留在糖尿病及肥胖，尚未被核准針對脂肪肝治療。