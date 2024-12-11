醫激推「吃雞蛋7好處」　禁忌一次看

▲有「全營養食物」之稱的雞蛋營養豐富。（示意圖／librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

接近完美的「全營養食物」雞蛋，你今天吃了嗎？營養功能醫學專家劉博仁醫師盤點吃蛋7好處，包括能增加肌肉、增強免疫力、幫助頭髮與指甲生長、健腦抗憂鬱、助眠，還有護眼及造血的功能，直呼「對健康效益非常大！」不過他也提醒4大禁忌，除了別吃生雞蛋，也呼籲對蛋過敏、膽固醇過高及患有腎病的患者，需限制雞蛋的攝取量。

劉博仁醫師在《早安健康》節目中指出，吃蛋最直接的好處就是補充蛋白質，尤其對於本身不愛運動者，若蛋白質又攝取得太少，就容易發生肌少症，「肌肉沒有了骨頭就完蛋了」。他舉例，以50公斤腎臟功能良好的女性而言，一天原需攝取50克的蛋白質，若只吃到30克，肌肉一定會流失。要增加肌肉量，他建議除了吃蛋，還要搭配運動效果更好。

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劉博仁接著說，吃蛋還能增強免疫力，足夠的蛋白質對於抗體的生成有幫助，以注射疫苗為例，攝取足夠的蛋白質，抗體也比較容易產生，一旦蛋白質吃不夠，本身抗體免疫力較差，不但容易感冒，也容易長帶狀皰疹。此外，人體的頭髮、指甲的生長，也都需仰賴蛋白質。

▲不只能增肌、提升免疫力，雞蛋還具有護眼健腦的功效。（示意圖／記者蕭筠攝）

吃蛋還能健腦、抗憂鬱。劉博仁表示，情緒要愉快，需要血清素與多巴胺，而其前驅物都是蛋白質胺基酸，如果蛋白質攝取不足，就容易憂鬱、不快樂。他進一步提到，好眠需要的褪黑激素是由血清素所生成的，源頭就是胺基酸，因此蛋白質吃得少的人，就容易失眠。

除了蛋白質外，劉博仁說，雞蛋含有的維生素A對眼睛大有助益，對於眼睛容易乾澀者，若一味補充葉黃素，可是維生素A不足，效果仍然很差。另外，雞蛋中的鐵質、B12、葉酸有助於造血，鋅對免疫力提升也有幫助。

儘管吃雞蛋好處多，劉博仁仍提醒，有些人直接打生雞蛋喝下肚，非常不衛生，其中的元素若處理不好反而影響蛋白質的吸收；再者則是患有免疫系統疾病者要注意，臨床上他遇到患有異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎、腸道過敏及其他自體免疫疾病者，經驗血後發現對雞蛋過敏，建議可改從雞肉、魚肉、豆製品中獲取所需蛋白質，先暫時避開雞蛋。

另外，劉博仁也說，當發現控制良好的膽固醇，在食用2、3顆雞蛋後開始變高，這時可能需限制攝取量、回到吃1顆就好。他強調，進入第四期慢性腎病者，攝取雞蛋或總量蛋白質必須控制，正常人每日攝取體重每公斤1克的蛋白質，60公斤者一天要吃60克蛋白質，當被醫師診斷有糖尿病、高血壓、高血脂及已慢性腎臟病第四期者，蛋白質一天需限制在每公斤0.6～0.8公克間；除此之外，年長者1天吃1顆蛋很基本，不用太擔心。