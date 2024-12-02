鼻塞3個月！他突「擤出一堆血塊」　醫切片嘆：是惡性的

▲男子鼻血斷斷續續流了1週，甚至擤出一堆血塊，切片一驗是惡性腫瘤。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

秋冬換季早晚溫差大，不少人一起床就鼻塞已習以為常！台中一名50多歲男子近期求診，主訴「單側鼻塞」已經3個月，且鼻血狂流1個禮拜，更嚇人的是「還擤出一堆血塊」。醫師立即以內視鏡往左側鼻腔內一探，真的有顆明顯腫塊，因出血症狀詭異，建議患者切片檢查，這週報告出爐，讓他看了忍不住嘆氣，確診為鼻腔惡性腫瘤。

耳鼻喉頭頸外科專科醫師丁孟昌在粉專指出，該名男子出現的「單側鼻塞」在臨床上蠻常見的，只要是鼻中膈彎曲稍微嚴重者，大多會有這症狀，但比較特別的是，除了鼻塞外，患者鼻血斷斷續續流了1週，甚至在近日擤出一堆血塊，畫面怵目驚心，「這就真的有問題了」。

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▲單側鼻塞若有其他合併症狀，為惡性腫瘤機率飆升。（示意圖／本報資料照）

丁孟昌表示，當下以內視鏡探查男子的左側鼻腔，驚見有坨很明顯的腫塊，以顏色來看，其實第一時間會認為是一般的鼻息肉，但因出血症狀明顯到難以忽視，建議患者切片確認是否為惡性腫瘤。這週報告出爐「確實是不好的東西」，後續也將患者轉往醫學中心進行治療。

丁孟昌說明，一般而言，如果是單側鼻腔，大部分都是鼻中膈彎曲和下鼻甲肥厚所引發的問題，但如果同時出現出血或嗅覺喪失、視力模糊，以及頸部淋巴腫大等症狀，那麼罹患惡性腫瘤的機率即大大提升了。