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愛滋自我篩檢試劑「免運」到月底！疾管署示警「5情況」半年篩1次

愛滋病。（圖／達志／示意圖）

▲12月1日為世界愛滋病日，疾管署推出自我篩檢試劑「免運」活動。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

為響應12月1日世界愛滋病日，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑「免運」活動。疾管署表示，即日起至12月31日止，透過自我篩檢計畫官網訂購愛滋自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家），僅需支付200元試劑費用，不需額外支付物流費。另也提醒若有「感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物」等5情況者，至少每半年篩檢1次。

疾管署指出，今年世界愛滋病日主題是「Take the Rights Path（有愛無礙，健康平權）」，為使民眾可以方便、容易取得篩檢服務，疾管署自2017年起於全國推動愛滋自我篩檢計畫，民眾可以透過各縣市人工發放點、自動服務機或網路訂購超商取貨等管道取得自我篩檢試劑。

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篩檢後依包裝指示上傳「試劑編號」照片、註冊會員（匿名）及登錄檢驗結果，可獲得免費試劑電子兌換券1張，兌換試劑再次篩檢或當作年末交換禮物轉贈親友使用，讓篩檢成為日常好習慣。

疾管署說明，自我篩檢試劑為初步篩檢，民眾若初步篩檢呈陽性，即便身體沒有不適，也要請儘速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，以釐清自身感染狀況，持有初步篩檢陽性結果就醫，疾管署就補助當次就醫掛號費及部分負擔減輕民眾就醫負擔；此外，衛生局及相關民間團體也提供匿名篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，如有需求可多加利用。

疾管署再次提醒，若發生性行為應主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險，同時呼籲，有性行為者，至少要做1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為，如「感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等或性伴侶有前述任一情形者」，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

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關鍵字： 愛滋病 愛滋自我篩檢試劑 疾管署 免運

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