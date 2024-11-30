藥劑師列3款保健品「她絕不吃」　綜合維他命竟上榜！

▲藥劑師認為，綜合維他命通常只含有微量的關鍵營養素，幾乎無法對人造成影響。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

許多人平常會吃保健食品、維他命來補充營養，但英國藥劑師兼保健品牌創辦人阿米娜（Amina Khan）卻點出了3種她「絕對不吃」的保健品，並強調不少產品不僅吃了沒效果、會白花錢，長期食用還可能造成身體負擔。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，藥劑師阿米娜（Amina Khany）在她超過27.1萬名粉絲的TikTok帳號上分享，有3種保健品她絕對不會服用：

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1、維他命軟糖

根據研究報告指出，每顆維他命軟糖中通常含有3至5克糖，且每份軟糖的營養成分往往較傳統維他命更少，因此容易超出每日建議糖攝取量，還可能導致礦物質中毒。

阿米娜直言，維他命軟糖基本上就是顆粒狀的糖，不如直接去吃點甜食。加州大學洛杉磯分校的醫師也警告，即使維他命軟糖標榜無糖，仍可能含有其他高糖分的甜味劑，例如果汁濃縮液或糖醇，長期攝取將造成消化問題。

2、綜合維他命

阿米娜說，這種產品通常只含有微量的關鍵營養素，幾乎無法對人造成影響，也難以滿足人體的實際需求。

一些研究人員曾表示，綜合維他命是浪費錢的東西，沒有證據表明它們可以降低心臟病、癌症或過早死亡的風險。但也有一些例外，像是孕婦和營養不良的人可能會受益於多種維生素，即便在大多數情況下，醫生仍建議只需均衡飲食，就可獲得充足的營養。

3、頭髮、皮膚及指甲相關的保健品

阿米娜指出，由於社交媒體廣告推銷，網路上許多聲稱能改善髮質、膚質和指甲的保健食品變得流行，但在實際上，這些效果並不明顯，且營養素劑量不足。

相較於綜合型的保健食品，阿米娜認為，針對特定問題的單一保健食品可能更有幫助，例如維他命B8有助於頭髮生長、增厚，維他命D則有可以改善皮膚健康、促進皮膚細胞再生。

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