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他腰背爆痛竟是「攝護腺癌轉移」　醫曝2大指數很關鍵

▲醫師表示千萬別輕忽腰痛，當心是腎臟出了問題。（圖／CFP）

▲醫師表示千萬別輕忽腰痛問題。（示意圖／CFP）

文／中央社

1名67歲老翁原本生活規律安逸，近幾個月卻發現走路越來越吃力，腰酸背痛嚴重到幾乎站不起來，檢查發現攝護腺癌已轉移。醫師提醒，除檢測PSA指數，睪固酮濃度也要注意。

攝護腺癌是台灣中老年男性常見的癌症之一，尤其在50歲以上的男性，隨台灣正邁入高齡化社會，攝護腺癌防治成重要議題。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍近日透過新聞稿指出，根據臨床統計，約有3分之1患者在診斷時，癌細胞已經開始向其他部位擴散。

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攝護腺癌治療的重要指標不只攝護腺特異性抗原（PSA），三軍總醫院泌尿外科醫師楊明昕說明，PSA指數僅能作為一項指標，並無法全面反映攝護腺癌的進展狀況，從治療面來看，攝護腺癌細胞的生長與睪固酮濃度息息相關，睪固酮濃度控制在<20ng/dL內，能延緩腫瘤病程進入去勢抗性的時間。

楊明昕舉例如一名67歲患者，平日作息正常，喜歡早起去公園散步，和老朋友下棋聊天，生活看似平靜安逸，但從幾個月前開始，他發現自己走路越來越吃力，腰酸背痛的情況時常發生。這名個案起初認為是年紀到了、骨頭老化所致，然而疼痛逐漸變得劇烈，某天他疼得幾乎站不起來，就醫檢查診斷出攝護腺癌，且癌細胞已轉移到肝臟及多處骨骼，PSA指數高得驚人。

楊明昕表示，這是攝護腺癌患者臨床常見情況，早期沒症狀，但癌症早在體內肆虐並轉移至身體各處，直到晚期才發現。所幸，在即時使用長效肌肉注射荷爾蒙針劑治療2、3個月後，患者疼痛大幅改善，癌症病灶也都控制良好，PSA指數也從原本的200多ng/dl，降到了2ng/dl以下。

查岱龍補充，睪固酮濃度是攝護腺癌控制的關鍵，它可說是助長攝護腺癌細胞生長的重要因子，濃度越高，癌細胞的增長速度往往越快；目前攝護腺癌治療方式非常多元，若穩定控制的情況下，平均存活率可達5年以上。採取適當的治療且定期追蹤，不僅癌症病況能得到良好改善，治療所產生的副作用也可被控制，患者無需過度擔心。

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關鍵字： 腰痛 攝護腺癌 男性健康 PSA指數 睪固酮濃度

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