原發性頭痛7成屬於「緊縮型」　低頭滑手機、聳肩恐加重

▲醫師指出，約有70%的頭痛屬於緊縮型頭痛。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

現代人常見頭痛困擾，下意識會認為自己有「偏頭痛」。醫師指出，其實原發型頭痛有高達7成屬於「緊縮型頭痛」，偏頭痛相對沒那麼常見。雖然緊縮型頭痛發生機轉尚不明確，有研究指出可能和特定一些肌肉相關，部分姿勢不良情況如低頭滑手機、聳肩等，可能都會讓頭痛更嚴重。

北市聯醫陽明院區神經內科主治醫師羅元璟指出，頭痛可以分為兩大類，一種是原發型頭痛，包含緊縮型頭痛、偏頭痛和三叉自律神經頭痛等，另一種則是次發型頭痛，這種頭痛由其他原因引起，如腦出血、腦炎或腫瘤等。

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羅元璟指出，在原發型頭痛中，最為大眾熟知的就是「偏頭痛」，但其實它在原發型頭痛之中僅排第二，占比約12%至15%。最常見的反而是「緊縮型頭痛」，約有70%的頭痛屬於緊縮型頭痛，其特色是緊緊悶悶或有壓迫感的頭痛，比較常見兩側，常出現在前額、後腦、後頸部及頭頂這些位置。

羅元璟表示，依據目前的研究，發生緊縮型頭痛的機轉並不明確，但有研究指出緊縮型頭痛和特定一些肌肉相關，這些肌肉包含：「眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌」，而這些肌肉的緊繃和日常使用密切相關。例如眼輪匝肌用於閉眼、顳肌用於咀嚼、枕額肌用於挑眉，這三條肌肉都是日常無法避免會反覆使用而使肌肉累積下的疲勞。

至於胸鎖乳突肌（負責頭部轉動及抬頭）以及上斜方肌（負責聳肩），除了日常活動之外，還與姿勢不良有關。羅元璟舉例，像是側躺在沙發上、床上、低頭使用手機，長時間在電腦桌前使用鍵盤、滑鼠，甚至如果桌面過高，又會讓聳肩的情況更加嚴重，因此日常維持正確的姿勢，以及符合人體工學的生活環境也是很重要的。

羅元璟提到，在診間也常常遇到病人抱怨一側的後頸部疼痛，經過檢測發現，在做雙手展翅的動作的時候，病人疼痛的那一側會出現明顯的聳肩，再深入追查，他們往往有五十肩以及過去曾經肩膀受傷過的問題，如此一來在肩膀活動受限的情況下，就會習慣聳肩來完成舉手的動作，後續肩膀經過治療，所謂的「頭痛」也就消失了。

羅元璟指出，研究指出這些肌肉進行按摩放鬆，對於緊縮型頭痛的緩解有幫助，而這也是一般民眾可以自己在家嘗試的方法。不過，頭痛的問題可輕可重，如果是第一次發生的頭痛，或是這次頭痛的感覺和過去都不一樣，出現位置改變、頻率變高、持續時間增加、症狀加劇、有其他頭痛以外異常症狀等，還是要到醫院找神經內科醫師詳細檢查引發頭痛的原因。