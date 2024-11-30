他胃不舒服！醫一照見「5cm怪蟲狂扭」傻了：生魚片少吃

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記者李佳蓉／綜合報導

北部一名50歲患者近期常感覺胃部不適，因情況不是太嚴重，自行買成藥來吃，直到最近健檢照胃鏡時，醫師赫見有條如冬粉般的透明線體狂蠕動，定睛一看「根本是一條蟲啊！」且其中一頭還吸在他的胃壁上，夾出蟲體時還全身蠕動，看了爆雞皮疙瘩。醫師林相宏指出，該寄生蟲叫做「海獸胃線蟲」，常吃生魚片者恐被感染，建議少吃為妙。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在粉專分享一段影片，畫面中可見醫師小心翼翼地以醫療器械將一條透明線體夾出。他表示，該名患者胃部常常不舒服，沒有拉肚子、胃口也還行，在執行胃鏡檢查時發現「怎麼有一條線？」原以為是對方開過刀，怎料過不到幾秒，他驚喊，「不對啊！我的媽啊～這條線怎麼會動，根本是一條蟲啊！」

林相宏表示，該蟲體約有5公分長，且其中一頭還吸附在患者的胃壁上，造成胃壁紅腫發炎，「夾出來蟲蟲還全身蠕動，內視鏡技術員沒有一個人敢抓。」最後出動肝膽腸胃科醫師才把蟲蟲制伏。

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▲▼蟲體被夾出時仍不斷蠕動，醫師抖喊「我也很害怕」。（圖／林相宏醫師授權提供，下同）

「胃內蟲蟲危機，還是少吃生魚片為妙！」林相宏示警，常吃生魚片者得小心「海獸胃線蟲」這種寄生蟲，其蟲卵會在海洋中的甲殼類中，如蝦蟹等等，當受感染的甲殼類再被魚類食入後，在魚的體內成長成幼蟲，當人們將生魚片吃下肚時就可能被感染，最常見包括鮭魚、鯖魚、竹筴魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚及魷魚等。不過他也坦言，在台灣確診案例非常少，2015年迄今只有1例。

提到被海獸胃線蟲感染的症狀，林相宏說明，蟲體會附著在胃壁上，可能造成噁心、嘔吐、腹瀉、大便帶血或過敏反應，通常48小時內會有症狀，也可以持續數天至數個月，除了上述症狀可能讓人感到難受不適外，其對人體的威脅並不高。

林相宏說，海獸胃線蟲的幼蟲無法在人體內長到成蟲，因此也無法產卵，「被人類吃了後只有死路一條」。目前臨床上並無經證實較有效的除蟲藥物，最有效治療就是把蟲體抓出來即痊癒。由於很多人胃痛時都會買成藥緩解症狀，在還未就醫前，寄生蟲已死亡的可能性也不是沒有，這也許說明為何海獸胃線蟲的確診案例如此稀少。

林相宏提醒，生魚片應該在攝氏零下35°C以下冷凍15小時，或是在攝氏零下20°C冷凍7天以上，才能將寄生蟲殺死；而生食和熟食用的刀具、砧板應該分開，避免二次污染。他也呼籲，別再相信芥末、醋、醬油、辛香料可以殺蟲這種沒有科學實證的說法。