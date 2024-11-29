101今點燈「有愛無礙、健康平權」　張上淳盼愛滋防治如棒球奪冠

▲疾管署響應世界愛滋日，攜手台北101點燈「有愛無礙、健康平權」。（圖／疾管署提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

今晚的台北101大樓點燈字樣為「有愛無礙 健康平權」、「U=U」，這其實是疾病管制署響應12月1日世界愛滋病日，希望透過點燈來象徵對愛滋防治與健康平權的支持。台大副校長張上淳今晚出席活動時不忘提及今年世界棒球12強賽，期盼台灣愛滋防治表現像棒球一樣，早日能獲得世界第一。

疾病管制署今（29）日為響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）世界愛滋日主題「Take the Rights Path」，特別攜手台北101舉辦今（113）年世界愛滋日「有愛無礙 健康平權」記者會，希望不論是感染者、關鍵防治族群、乃至一般民眾，每個人都應被平等對待，公平地接受到所需的衛教、篩檢、預防資源及醫療照護服務，攜手消除疾病歧視，營造友善環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部次長周志浩說明，國內在各界攜手努力下，愛滋防治已經取得卓越成效，112年我國愛滋防治指標達到「91-96-95」，即91%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「86-89-93」。

▲張上淳致詞大談棒球，希望台灣愛滋防治表現也如棒球奪冠。

張上淳出席活動致詞分享，自己在2007年擔任愛滋病學會理事長，那年世界愛滋病日也和今年一樣在101舉辦點燈活動，且當時邀請代言貴賓是正是紅極一時的前大聯盟球星王建民，如今王建民在今年世界棒球12強賽擔任牛棚教練指導後援投手成國家隊背後功臣。

張上淳指出，台灣愛滋防治在世界各國表現已經相當亮眼，希望未來不僅是達成聯合國2030年「95-95-95」目標，更可以放眼「98-98-98」，讓台灣的愛滋防治跟棒球一樣拿到世界第一。

羅一鈞表示，疾管署未來將持續推動多項措施，包括結合社群力量推廣衛教與預防服務、拓展多元化愛滋篩檢管道、暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）、推動診斷即克服藥及提升醫療照護品質，同時推廣U=U（病毒量測不到＝傳不出去）的概念，減少污名與歧視，讓感染者更有信心接受篩檢與治療。

▲台灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》。

疾管署今年特別邀請到社團法人台灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》。這首歌曲由全台超過百位醫藥衛生領域的學生共同創作，以「U=U」為核心概念，透過音樂與歌聲傳遞希望與理念，期盼藉此消除民眾對HIV的誤解與隔閡，共同促進愛滋健康平權。

疾管署為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，於即日（11月29日）起至113年12月31日，提供自我篩檢免運費活動，活動期間民眾於網路購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠。疾管署今年起也與18家愛滋指定醫院推動友善醫療服務計畫，營造感染者友善就醫環境，讓每個人都享有平等健康權利。

▲「有愛無礙、健康平權」今年世界愛滋日重返台北101點燈。