躺床練「扭腰擺臀」突然背痛　他自發性脊椎硬脊膜外出血半身癱瘓





▲神經外科鄭皓中醫師。（圖／輔大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名72歲退休男子，平躺在床上做扭腰擺臀運動時突然出現下背部疼痛，2小時後疼痛感從肚臍下方蔓延至雙腳，還開始出現麻木、無力，並合併解尿困難，趕緊被送到急診，此時雙下肢已經完全無法移動，最後確認是「自發性脊椎硬脊膜外血腫合併脊髓壓迫」。

收治個案的輔大醫院神經外科醫師鄭皓中說明，因病患出現急性下半身癱瘓的神經症狀變化，立即安排胸腰椎核磁共振影像檢查，發現第八胸椎至第三腰椎處出現自發性脊椎硬脊膜外血腫合併脊髓壓迫，疑似有潛在的血管異常問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後續緊急進行第十胸椎至第一腰椎椎板整形手術併血塊清除手術，術後病理切片報告顯示為血塊，並無發現動靜脈畸形或高血管性腫瘤等容易出血病兆。

▲術前磁振造影顯示硬脊膜外血腫(橘色)造成脊髓壓迫病變（圖左），術後脊椎X光檢查顯示手術部位骨頭固定良好（圖右）。（圖／輔大醫院提供）

鄭皓中指出，因手術中沒有發現明確的出血原因，後續安排脊椎血管攝影檢查，檢查結果未顯示任何異常的脊椎血管病變。患者手術後當天雙下肢肌肉力量隨即改善，一周後恢復下床行走，經由復健治療，出院時已排尿正常、能獨立行走，且日常生活恢復完全自理。

鄭皓中表示，自發性脊椎硬腦膜外血腫造成脊髓壓迫的情形非常罕見，文獻上每年約百萬人會有一人發生。常見原因包含病患凝血功能異常、脊椎動靜脈畸形、血流豐富腫瘤出血，但也有將近一半的病患找不到出血原因。典型的症狀為急性且劇烈的背痛，合併神經學症狀的快速惡化，就像該名個案在數小時內雙腳完全麻痺無法動彈，早期診斷以及盡早開刀移除血塊減壓神經是唯一的治療方法。

鄭皓中也提醒，近年來隨著抗凝血劑藥物的普及，文獻上有越來越多患者的脊椎出血與抗凝血劑的使用有關，提醒使用抗凝血劑的病友務必留意。