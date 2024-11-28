巧克力「重金屬鎘」納管延至後年上路　違反可罰300萬

▲食藥署今天公告巧克力及可可粉中的重金屬鎘管制標準。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

食藥署今天正式公告巧克力及可可粉中的重金屬鎘管制標準，考慮業者已進口原料及在市面流通產品須調整品管要求、產銷期程等因素，給予緩衝期1年，將於115年元旦上路。

衛生福利部食品藥物管理署是今年8月14日預告巧克力中重金屬鎘標準，增訂總可可固形物含量20%到30%，及30%到50%的巧克力鎘標準，納入所有類型巧克力，同時增訂可可粉的鎘標準。

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食藥署今天透過新聞稿發布修正食品中污染物質及毒素衛生標準，自民國115年1月1日起，凡於市面流通販售巧克力及可可粉，均應符合鎘限量標準。

食藥署食品組組長蔡淑貞接受電訪說明，由於可可豆累積重金屬鎘風險較其他重金屬高，故國內與Codex及其他先進國家相同，皆針對鎘提出管制標準；仍將持續蒐集國內外相關研究及監測資料，視需求滾動評估增修訂相關標準。

原訂明年1月1日起實施，蔡淑貞解釋，之所以等到1年後才上路原因，綜合考量業者已進口的原料、在市面流通的產品的流通供應鏈、調整品管要求及已合法流通產品產銷期程，業者希望1年半到2年緩衝期，最後拍板給予1年時間調整。

食藥署提醒，未來凡於市面流通販售產品，皆應符合新訂標準，非以產品製造日期認定，提醒各相關產業界仍應及早因應，違者將依違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條限期改正，產品應依第52條沒入銷毀，否則將處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。