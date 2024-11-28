白內障術後又看不清　醫曝「1狀況」要換二次人工水晶體

▲醫師提醒，白內障手術後若出現人工水晶體變質，可能就需要再置換。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多患者在接受「白內障」手術後一段時間後視力可能再模糊，擔心症狀復發。對此，醫師指出，白內障手術後視力再模糊並非「白內障復發」，而是可能出現的「後發性白內障」現象，若是人工水晶體隨著時間產生鈣化或霧化現象，且嚴重影響視力，可能需要更換人工水晶體。

台北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞指出，白內障術後視力退步原因很多，可分為「後囊混濁、人工水晶體變質、糖尿病視網膜病變、老年黃斑部病變和其他眼疾」，其中後囊膜混濁是白內障術後視力模糊的最常見原因。

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張延瑞說明，後囊膜混濁是白內障術後視力模糊的最常見原因，白內障手術中，會移除混濁的水晶體核和皮質，但會保留一層非常薄的透明包囊（約3微米）來固定人工水晶體，這層包囊中可能殘留少量纖維細胞，隨著時間增生纖維化，導致視力模糊，不過現代醫學能輕鬆處理這種情況，透過雷射打開包囊的一個小孔即可改善視力，無需切開手術或擔心人工水晶體位置改變。

而若是發生人工水晶體變質，可能會是受個人體質或人工水晶體材質影響，人工水晶體隨著時間產生鈣化或霧化現象，而這種情況較為少見，若有嚴重影響視力，可能需要更換人工水晶體；此外，糖尿病會影響視網膜的血管健康，導致視網膜缺氧和水腫，尤其當水腫發生在黃斑部，會對視力造成重大影響，若進展成增殖性視網膜病變，可能併發玻璃體出血甚至視網膜剝離，必須儘快積極治療，減少永久性視力損害風險。

老年黃斑部病變則主要發生在50歲以上人群中，有約10%患有不同程度的黃斑病變，且與白內障常同時發生，易造成診斷混淆。而其他眼疾可能源自視覺路徑上的其他問題，包括角膜、視網膜、視神經、大腦視覺區的任何病變，導致白內障術後視力再次下降。張延瑞提醒，術後定期檢查非常重要，若手術後視力模糊情況持續，建議儘速至眼科診察，找出原因並及早處理。