男睡夢中罵髒話手腳揮舞　醫：初期帕金森氏症

▲衛福部台南醫院神經科醫師黃虹菱。（圖／資料照）

文／中央社

52歲王姓男子近3年來睡夢中突罵髒話，手腳揮舞，有時還會打到枕邊人，手腳常撞到床頭櫃而瘀青，就醫才確診是初期帕金森氏症，接受治療復健。

衛生福利部台南醫院神經科醫師黃虹菱今天（28日）指出，王男沒有慢性病，近3年來卻常在半夜睡夢中突然罵髒話，手腳揮舞，有次動作太劇烈跌下床，手腳也常撞到床頭櫃或踢到床邊椅子而瘀青，讓枕邊人不堪其擾分床睡，又怕王男弄傷自己，才陪同就醫檢查。

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醫師檢查王男有快速動眼期睡眠障礙，服用藥物後大幅改善，在排除其他次發性原因後，告知要留意接下來10年內是否出現手抖、肢體僵硬、動作變慢等疑似帕金森氏症症狀。

王男接受門診追蹤後，王太太發現他的右手在走路或看電視時會顫抖，走路腳步也變得比較拖，確診是初期帕金森氏症，開始接受治療復健，生活品質維持得不錯。

黃虹菱表示，睡眠階段分為非快速動眼期及快速動眼期，大腦在快速動眼期是主要做夢期，大腦活躍，身體卻呈現放鬆無張力、也不會有動作狀態；快速動眼期睡眠障礙就是在這個時期出現異常身體動作，包括說話、罵髒話、拳打腳踢等，彷彿把夢境表演出來。

原發性快速動眼期睡眠障礙通常和神經退化性疾病有關，尤其是帕金森氏症，病人在接下來5年內出現帕金森氏症症狀機率接近5成，若及早介入治療，對病程進展和預後會有極大幫助。