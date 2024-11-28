30歲女「強迫性購物症」買到欠債數十萬！醫示警「3狀況」快就醫

▲一名女性有強迫性購物症，導致累積數十萬元債務。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「買買買」的背後，可能隱藏心理健康問題！一名30歲的A小姐，過去曾經每季購買同一品牌的20件首飾，導致數十萬元債務，就醫發現是「強迫性購物症」，經過心理治療與藥物治療，如今購物行為已經明顯改善。醫師提醒，如果發現自己或身邊的人有「購物頻率過高、無法控制購物慾望、情緒影響購物」，應考慮尋求專業協助。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允指出，「強迫性購物症」此一新興疾病，已經在世界衛生組織最新的國際疾病分類系統ICD-11中列出，該症特點是持續性的購物衝動，導致無法克制的購物行為，即使對財務、生活或人際關係造成困擾，也難以停止，這樣的行為通常與壓力、焦慮或情緒煩悶有關，而購物則成為一種短暫的情緒紓解方式，但消費過後往往帶來更多的罪惡感和負擔。

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A小姐的案例就是典型強迫性購物症表現，A小姐看到新一季的首飾上市時，會感到一種「無法拒絕的衝動」以及興奮感，即使空間已經塞滿，還是會花大筆錢購買，長期下來，欠下了數十萬債務。

強迫性購物症的形成與衝動控制困難及行為成癮有關，類似於賭博成癮或飲食失調。蘇璿允說明，購物過程中的短暫滿足感會強化從慾望到消費的行為模式，讓人陷入反覆的購買循環，此外，研究顯示，購物行為可能與腦中的獎賞系統和情緒調節功能失衡有關，這也是為什麼購物能暫時讓人感覺愉悅，但最後卻無法停止。

蘇璿允提醒，強迫性購物症並不是單純的意志力不足，而是精神健康問題以及大腦神經內分泌失調的一部分，失控購物有3大警訊，包括「購物頻率過高」的經常因購物耗費大量時間和金錢；「無法控制購物慾望」是即使購物行為已造成財務或人際困擾，仍無法停止；「情緒影響購物」則是購物成為排解壓力或情緒低落的主要方式，購買後卻感到後悔或內疚。

蘇璿允強調，治療強迫性購物症通常需要多方面的合作，包括心理治療（如認知行為治療）來協助病人辨識誘因和建立新的行為模式，另還需要藥物治療來穩定情緒和控制衝動，相關問題透過醫療團隊的專業治療與家人支持，許多患者可以重新掌控生活，並學會用健康的方式處理情緒。