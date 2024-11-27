天冷心血管危機增！國健署示警「3地方」做好保暖

▲國健署提醒，天氣轉冷要做好保暖工作。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

根據中央氣象署氣象天氣預報資料顯示，東北季風增強，今年第一波冷氣團南下周三至周五各地天氣偏冷，國健署提醒，一定要做好「頭部、頸部和四肢」的保暖，另也要「從外面進到家裡的回暖方式」，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張。

氣溫驟降和濕冷天氣的交替可能導致血壓升高，從而增加心血管疾病及中風的風險。國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，三高、心血管疾病患者及高齡長者等高風險族群，須更加謹慎防範低溫引發的健康問題，也要特別留意家中長輩處在低溫或外出時，是否有佩戴口罩、圍巾、手套與襪子等保暖配件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳建遠也提醒，從起床到出門，掌握以下保暖的3大關鍵秘訣，減少對心血管的負擔，另低溫或溫度驟降都會造成血管收縮，容易使血壓上升，在長者尤其明顯，有服藥的民眾建議規律服藥。

1.起床時的關鍵步驟：寒冷的清晨起床時，首先應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置，起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走，記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。

2.出門前的穿搭建議：建議根據天氣變化適時增添衣物，內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，不僅保暖，還能保持靈活活動，讓身體更舒適。

3.進門後的回暖方式：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是對於血管彈性差或心血管疾病患者；洗完澡後，也要注意保暖，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。此外，建議居家保持室內通風，促進空氣流通。

