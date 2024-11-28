不一定是感冒！喉嚨痛「5大致病因」難想到　醫：恐有白色膿點

▲喉嚨痛不一定是感冒，也可能與胃食道逆流、抽菸等因素有關。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

喉嚨痛「一吞口水就想哭」人人都經歷過！一開始以為是感冒，卻又沒有其他症狀，讓人糾結到底要不要看醫生。耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，除了感冒外，事實上過敏、空氣乾燥、胃食道逆流、口腔或咽喉感染及抽菸、空氣污染都可能引發喉嚨痛。他提醒，若症狀持續，怎麼休息都不會好，應就醫檢查。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在粉專衛教分享導致喉嚨痛的可能原因。他說，除了感冒外，過敏也會引起喉嚨乾燥、發癢和輕微痛感，這種不適感與感冒所導致的疼痛不同。當過敏發作時，身體會釋放組織胺，致使喉嚨及鼻腔腫脹，並伴隨咳嗽、流鼻水等症狀。

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胡皓淳說，冬天很多人會開暖氣，當空氣濕度過低時，喉嚨和鼻腔的黏膜易變乾燥，會使喉嚨變得敏感並產生疼痛感，特別是在早上剛睡醒時，感受最為明顯。此外，他也指出，當發生胃酸逆流至食道時，酸性物質會刺激喉嚨，造成灼熱、疼痛或沙啞，且常會在吃完飯後或平躺時加重，這股疼痛感會伴隨胃部不適或胸口灼熱感，與感冒引起的喉嚨痛不同。





▲吸菸傷肺又傷呼吸道，還容易出現喉嚨乾燥、發炎。（示意圖／視覺中國）



不僅如此，胡皓淳表示，扁桃腺炎之類的感染，也會引起喉嚨痛，通常伴隨著發燒、吞嚥困難、喉嚨紅腫，甚至有白色膿點出現，當發現喉嚨痛劇烈，且有發燒或淋巴結腫大「那可能是細菌感染了」。

最後則是吸菸或空氣污染所誘發的喉嚨痛。胡皓淳警告，吸菸不僅傷肺、傷呼吸道，也會直接刺激喉嚨引發疼痛，吸菸者的喉嚨往往處在慢性刺激的狀態，因此容易出現喉嚨乾燥及發炎等症狀。