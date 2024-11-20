季節交替又空污！醫曝「1族群」看牙變困難：恐喘不過氣

▲醫師提醒，若有過敏性支氣管炎，看牙時可調整椅子的角度。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

空氣污染會影響呼吸系統，也間接讓「看牙」變困難！台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，近期收到患者反應，因為季節交替和空污，過敏性支氣管炎一直發作，沒辦法接受牙科治療。對此，他也提醒有過敏性支氣管炎患者，看牙時可多留意7項注意事項。

張添皓醫師透露，一位患者反應因為季節交替和空氣污染，自己的過敏性支氣管炎一直發作，咳嗽和氣喘不斷，沒辦法接受牙科治療，特別是像顯微根管治療這種需要用到牙齒隔離障的手術，擔心會喘不過氣。



他也提到，過敏性支氣管炎會有咳嗽、胸悶、氣喘、喉嚨癢、流鼻水等症狀，受到空氣污染或季節變化的影響會特別明顯，當需要進行牙科治療時，這些症狀會讓患者面臨更大的挑戰，像顯微根管治療需要用到牙齒隔離障和張口器，對於容易喘不過氣的患者來說，可能會加重不適，甚至引發恐慌。

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對此，張添皓醫師提醒，過敏性支氣管炎患者在看牙前，一定要跟醫師充分溝通，這樣才能確保治療過程順利又安全，如果症狀太嚴重，也不要勉強自己，可和醫師討論治療策略。另也針對過敏性支氣管炎又需要看牙的患者，提供了以下7點建議。

1.事先溝通：在看牙前，記得告訴牙醫自己的病史和正在服用的藥物，讓醫師能調整治療計畫。

2.保持通風：牙科診所裡保持空氣流通，不讓冷氣直接吹到患者，有助於減少呼吸道不適。

3.放鬆心情：治療時可以聽聽音樂，分散注意力，降低緊張感。

4.提前服藥：牙科治療前，先服用過敏性支氣管炎的藥物，降低突發症狀的可能性。

5.帶急救藥：隨身攜帶噴霧劑等急救藥，以防萬一。

6.調整椅位：跟牙醫討論治療時不要長時間平躺，調整椅子的角度會比較舒服。

7.選擇治療時機：如果病情不穩定，可以跟牙醫協商延後治療，等狀況穩定再進行。

▲過敏性支氣管炎患者進行牙科治療時7點注意事項。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）