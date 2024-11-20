尹馨血壓突飆破200！竟是少見病症上身　台大手術一周治癒

▲知名女演員尹馨（右）罹患原發性高醛固酮症，台大醫院醫療團隊成功治癒，院長吳明賢（左）致贈吉祥物醫寶慶祝康復。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

知名女演員尹馨一年前偶然在社區血壓站量血壓，驚見自己血壓高的離譜，最高收縮壓甚至飆到200，也發現有低血鉀的現象，然而就醫卻只被提醒吃血壓藥、多吃香蕉等，情況不見改善。她這段期間經常疲憊，也很怕表演途中會中風，陷入焦慮情緒。後來到台大醫院才被診斷是少見的內分泌疾病「原發性高醛固酮症」，透過內視鏡手術治療，短短一周血壓就恢復正常、徹底治癒疾病。

台大醫院今日舉辦迷你內視鏡手術治癒原發性高醛固酮症，完勝低血鉀高血壓記者會。尹馨作為接受治療康復的患者出席，她分享當時發現血壓異常的過程，自己明明只是個弱女子，血壓卻比身邊歐吉桑還要高，看醫生給予高血壓藥物卻壓不下來；另外也被檢查出低血鉀，僅有建議吃香蕉等飲食去補充鉀，但是她的血液其實完全留不住鉀。

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尹馨苦笑，因為自己從事表演工作，有許多情緒、還有肌肉動作等，她當時都很怕表演到一半就中風，低血鉀也讓她肌肉無力、疲憊，加上找不到原因與解決辦法，讓她情緒相當焦慮，且備感挫折。最後終於在台大醫院醫療團隊的協助之下，診斷出原發性高醛固酮症（Primary Aldosteronism）。

▲台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升（左）說明原發性高醛固酮症。（圖／記者洪巧藍攝）



台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升指出，原發性高醛固酮症由腎上腺醛固酮瘤引起，導致醛固酮過量分泌，進而引發血壓異常升高及低血鉀等症狀，雖然腫瘤屬於良性，但是會出現高血壓、低血鉀症狀，恐使患者更容易中風。這項疾病有一大特點，藥物治療無法完全控制病情，但可透過手術徹底治癒，又被稱為可以治癒的高血壓。

吳允升表示，台大醫院從15年前開始率先使用革新治療方式，透過迷你內視鏡治療讓患者不用鋸肋骨，只需要數個小洞，傷口還比達文西機械手臂小；近年更針對無法手術的病人，利用冷凍消融及酒精注射令腫瘤縮小，讓台大醫院擁有全球最高的完治率。尹馨現場也分享，自己開完刀之後，疲憊症狀當下就不見了，高血壓問題更是一周後就穩定，到現在完全健康。

吳允升分析，國內每年約新增400~500例原發性高醛固酮症病人，推算在台灣應該有30～50萬人罹病；且難治型高血壓當中，約有1成是屬於這項疾病引起。台大原發性高醛固酮症中心副主任林彥宏提醒，如果本身嚴重高血壓到使用三種藥、40歲以下年輕人、低血鉀、腎上腺有變化又伴隨高血壓，及有家庭遺傳者，都是原發性高醛固酮症的高風險群，建議進一步檢查診斷。

台大院長吳明賢致詞指出，這項疾病過去被認為是罕見疾病，但其實不少見，只是因為過去診斷困難，出現高血壓、低血鉀，卻只以為是飲食等問題。台大醫院兩年前成立「原發性高醛固酮症中心」，就是要建立以病人為中心的跨團隊，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，提供患者跨科別整合性的診斷與治療。





▲台大醫院迷你內視鏡手術 治癒原發性高醛固酮症記者會。（圖／記者洪巧藍攝）