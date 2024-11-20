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驚悚照曝！5歲童染腸病毒「手腳長滿水泡紅疹」　家長崩潰求醫

▲手口足症,腸病毒。（圖／施勝桓醫師提供）

▲腸病毒疫情升溫，台中一名5歲小女童染病後出現嚴重手口足症，手腳都是水泡紅疹，讓人看了心疼不已。（圖／施勝桓醫師提供）

記者游瓊華／台中報導

腸病毒肆虐，根據衛生福利部疾病管制署統計，上週台灣就診人數破2萬人，創下10年同期最高，單周更超過300個班級停課。小兒科醫師施勝桓表示，單日病患就診人數中，有超過3成是兒童腸病毒，當中就有一對姊妹先後染病，5歲姊姊出現嚴重手口足症，手腳都是水泡，之後手腳滿是結痂紅疹，看了怵目驚心，也讓人心疼，呼籲家長盡速帶小孩接種疫苗，才是預防腸病毒71型最有效的方式。

▲手口足症,腸病毒。（圖／施勝桓醫師提供）

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▲不僅台灣，連日本、香港也疫情升溫，尤其日本更有多起71型腸病毒個案併發腦膜炎重症。（圖／施勝桓醫師提供）

施勝桓表示，根據CDC統計，上週因腸病毒就診人數高達2萬2313人，創十年同期最高，亦超越今年春夏；上週單週停課數329班，幼兒園以下約佔90%，高於近四年同期，讓家長崩潰不已。

不僅台灣，連日本、香港也疫情升溫，尤其日本更有71型腸病毒個案併發腦膜炎重症。施勝桓統計資料也顯示，日本上週又添4例腸病毒71型，持續攀升至64例，其中有6例腸病毒71型個案併發腦膜炎重症。而香港上週也新增2例腸病毒71型案例，今年共10例腸病毒71型個案中，有1例為腦膜炎重症。

施勝桓表示，近來國人瘋出國，尤其是日本更是出國首選，要出門遊玩也要做好防疫，但提醒家長，防疫不能賭運氣，施打疫苗是預防腸病毒71型最有效的方式。

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關鍵字： 腸病毒 手口足症 台中 小兒科 施勝桓

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