趙少康摔倒「肝臟出血」深夜送進加護！魏崢嚇壞曝病況

▲振興醫院院長魏崢。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中廣前董事長趙少康日前才做完「開心」手術，今日又再臉書自爆上周三摔了一跤，後來因嚴重腹痛被救護車送到振興醫院，經過檢查發現是肝臟邊角破裂，導致內出血。振興醫院院長魏崢受訪時表示，當是聽到的時候嚇了一跳，還好沒有什麼大礙，預計這一兩天就可以出加護病房，本周可以出院回家。

趙少康在臉書寫道，「上周三我在家摔一跤，周日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，最後是救護車送去振興的，這還是我一輩子第一次上救護車。」

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經過超音波檢查發現是肝臟邊角破裂，導致內出血，主要是因為術後吃了抗凝血劑，因此當天深夜送進加護病房。趙少康表示，照了電腦斷層，找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血，治療以針劑為主，今天已穩定下來。

魏崢指出，趙少康主要是上節目前摔了一跤，當下覺得沒事，就上節目了，也說自己當時精神還不錯，一直到星期天才開始不舒服，到醫院的時候，摔的位置也講不太清楚，只記得好像撞到右上腹，檢查發現肝臟有一點受傷出血，所以有做輸血處置，可是因為當時還不清楚出血點，怕萬一是動脈，所以就安排住加護病房觀察，所幸最後並無大礙，這一兩天可以轉出加護病房，預計本周就可以回家。

趙少康也自我檢討：「術後我的動作要慢，偏偏我什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉『快』這個毛病，三是大手術後要充份休息，我休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。」

對此，魏崢也直言，他可能習慣做事情要「快」了，所以也有提醒他，以後站起來要慢慢站。