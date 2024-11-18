腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

▲男子在醫師建議下，每天食用半碗煮熟菇類，搭配治療迄今2年半內未復發。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師江守山分享，一名60歲男子確診大腸癌第4期，經治療後仍堅持不吃蔬菜，抱怨「每次吃菜都覺得我像羊」，偏激的言論讓人頭痛。在他的建議下，患者每天開始攝取半碗菇類以提升免疫力，在執行的2年半期間，癌症沒再復發。醫師說明，菇類除了抗腫瘤，其富含多醣體還能改變腸內菌叢、抗發炎，甚至降低血脂與血糖。

江守山醫師在《健康好生活》節目中指出，該名男子在一次健檢時被發現罹患大腸癌，手術探查因已轉移淋巴，確診為第3期；後將腸子割除、再經過化療，半年後癌細胞不幸轉移肝臟，馬上進入至第4期。他說，其實大腸癌轉移至肝臟仍可電燒，並非沒救了，他也不斷鼓勵患者要繼續接受治療。

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江守山提醒男子，生活中有很多食物可對抗癌症，建議要多攝取蔬菜，怎料對方卻回，「我不要，我不知道還能活多久，我就喜歡吃肉。」眼看患者態度堅定，他又提議，若不想吃蔬菜，就吃各式各樣的菇類，因為根據日本調查，在所有職業類別中「最不容易得癌症的」就是菇農。

▲菇類中的多醣體可提升免疫力、具有抗癌效果。（示意圖／視覺中國）

江守山說，在他的建議下，男子每天攝取煮熟的菇類半碗，「他到現在2年半內，第4期癌症都沒有再復發。」至於為何會有這奇效？他則解釋，菇類中的多醣體可提升免疫力，對於抗腫瘤、抗癌很有幫助，多醣體可提供發酵來源，可藉此改變腸道內菌叢、抗發炎，甚至改善血脂與血糖，「健康功能比你想像的多很多」。

不僅如此，江守山表示，後續有研究也發現，不同菇類具有不同抵抗癌症的機轉，例如金針菇，其所提供的精胺酸可抑制腫瘤生長；鴻喜菇含有硒可防止癌症發生；杏鮑菇所含的多醣體也是出了名可抵抗癌症的成分；香菇中的麥角固醇、香菇多醣，可抑制癌細胞、刺激免疫系統；秀珍菇的糖蛋白則可殺死腫瘤細胞；白木耳能加強B細胞吞噬癌細胞的功能；巴西蘑菇含有β-葡聚醣能調節免疫系統、預防癌症轉移。