「一躺下秒睡」他嗨喊睡很好！醫搖頭：絕非好事

▲一躺下就秒睡，看在醫師眼裡「絕非好事」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有失眠的困擾嗎？中醫師邵禹豪表示，自己看診時詢問患者的睡眠狀況，偶爾會遇到有人激動地分享「自己睡得很好」，且是一秒入睡，讓他搖頭直呼「這絕非好事」。他說，若是平常休息充足者，理論上需要10～15分鐘醞釀才能入睡，如果能夠秒睡，代表這個人有「大量的睡眠債」，常見有4大原因。

邵禹豪在粉專《中醫師邵禹豪．禹你同行》分享，能一秒入睡的人，代表有大量的睡眠債，並不是睡得很好的表現，而會釀成此下場常見有4大原因：

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1.睡眠時間不足：根據美國國家睡眠基金會建議，成人每晚至少需要7～9小時的睡眠。

2.睡眠呼吸障礙：常見於有過敏性鼻炎的患者，白天時容易鼻塞，夜間時也可以觀察到打呼的現象。

3.長期工作壓力巨大：焦躁的心理狀態，無法在下班回家後卸除，若是進一步帶回床上，也會影響睡眠的品質。

4.慢性疾病：例如糖尿病、心血管疾病。

▲睡眠不足恐釀肥胖、免疫系統失調等後果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

邵禹豪指出，睡眠影響的層面很廣，像是肥胖、情緒憂鬱、記憶力下降、內分泌疾病、免疫系統失調，都和睡眠不足、失眠有關。

想要提升睡眠品質、好好睡覺，邵禹豪引述睡眠科學家Matthew Walker所歸納出的重要守則，包括規律睡眠，這是最重要的；再者保持規律運動，每天至少30分鐘；睡前泡澡，降低體溫可增加睡意；適當曬太陽，以及保持臥室昏暗、稍涼，並避開電子產品。

不只要做到這些，邵禹豪提醒，還要遠離咖啡因、尼古丁；避免睡前喝酒以及睡前吃大餐；避免干擾睡眠的藥物；避免下午3點後睡午覺；以及避免把事情排得太滿。他強調，好的睡眠有助於學習、提升運動表現，並維持良好的代謝功能與情緒狀態。至於每天要睡多久才夠？他說，「Matthew在《為什麼要睡覺》一書中的暗示可能是：『8小時』」。