婦科名醫揭「月經異常3警訊」！　掉出血塊原因曝光

▲妳的生理期規律嗎？一旦發現週期不對、血流量不對、顏色不對請就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾對於自己的經血流量、顏色、狀態感到疑惑，擔心「有血塊是不是生病了？」婦產科醫師鄭丞傑解釋，正常的月經應該在7天內結束，一旦超過就得懷疑是否有功能性收縮不良，或是長腫瘤、長內膜息肉的可能；至於顏色則是從粉紅色、鮮紅色，到接觸空氣氧化後的咖啡色、黑色，若出現黃色、綠色或大量血塊，就得就醫診斷。

鄭丞傑醫師在《健康多1點》衛教影片中指出，月經為每個月子宮內膜剝落、微血管破裂流血造成的結果，從經期第一天的一點點血量，至第2、3天量變得很大，一般經期應在7天內結束，若超過8天就得懷疑是否有子宮收縮不良的問題，「是功能性不良還是長瘤、長癌，還是長內膜息肉，都有可能。」

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提到經血顏色，鄭丞傑說明，剛流出來的經血帶有一點點粉色，接下來會流出大量鮮紅色的血，正常不應超過2天，若大量流血3天就得懷疑疾病的可能性。他也提到，經血「不是髒血」，如同人體其他部位的血液一樣，之所以會呈現暗色，是因接觸空氣導致氧化，隨著在空氣中氧化時間越長，經血顏色從咖啡色、再變成黑色，若經血帶有黃色、綠色、橘色，就得留意是否同時合併感染。

▲鄭丞傑說，有點血塊不奇怪，若體積很大就屬異常。（示意圖／記者謝婷婷攝）

至於為什麼會有血塊？鄭丞傑提醒表示，經血流出後有血小板幫助凝固，子宮腔會同時分泌「抗凝血酶原」分解經血，以致經血不凝固，但當經血量突然變大、來不及溶解時，部分經血就會凝結成血塊掉出來。「有點血塊也不奇怪！」他表示，若血塊有別以往的大，得小心有子宮肌瘤、子宮肌腺症引發出血量大，來不及溶解而形成整團血塊掉出來。

鄭丞傑總結，月經應從微量，轉大量再減量，通常不會流超過1週；而血塊只要不大，也不用太過緊張，都是和過往自己的情況做比較，若突然發現經期週期不對、血流量不對、顏色不對，且數個月都是如此，建議應就醫進一步檢查找出原因。