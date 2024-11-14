流感未流行「死亡重症」創新高　台大醫認疫情難測：免疫負債已過

▲台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署監測顯示，今年流感季從10月1日開始短短一個月，疫情雖然還沒進入流行，但重症死亡數已經雙創10年新高，讓冬季流感疫情更添警訊。至於這是否又是「免疫負債」還沒還完？感染症專家、台大醫師李秉穎分析，免疫負債效應大概會持續兩年，台灣到現在應該大致已經渡過；今年疫情是否會大流行，關鍵在於病毒是否有明顯的突變。

疾病管制署12日表示，本流感季自今（113）年10月1日起截至11月11日累積202例流感併發重症病例（190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中26例死亡（25例A型H1N1、1例A型H3N2），流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，且26例死亡個案均未接種本季流感疫苗。

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李秉穎受訪表示，新冠免疫負債應該會持續約兩年，國內在2022年中旬就陸續實施解封措施，到現在時間已經差不多，特別是流感全年齡都會感染，免疫負債的效應相較於多侵襲幼兒的呼吸道融合病毒（RSV）那麼明顯，對於流感的免疫負債兩年後就不太會出現，現在時間點算起來「大致上已經過了」。

至於流感疫情是否會大流行，李秉穎分析，可能因素很多，其中一個重點在於流感病毒有沒有很大的突變。如果沒有，就會和往年一樣，在春節左右達到高峰，之後慢慢有下降趨勢。他也認為現在疫情還很難講，尤其現在監測數據僅幾個星期，還無法推估出趨勢，還要再觀察久一點時間。

疾管署副署長羅一鈞12日表示，流感尚未進入流行，近期相關就診也沒有特別高，但是10月以來重症、死亡比過去十年多，分析原因，目前流感主要流行病毒型別是延續夏季的A型H1N1，相較於A型H3N2與B流，H1N1流行會導致本流感季出現重症、死亡的風險升高，所幸目前疫苗吻合，提醒民眾儘早接種疫苗。

疾管署統計，截至11月11日止，公費流感疫苗接種數約465.8萬人次（疫苗使用率約72.4%），剩餘177.9萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種109.1萬人次，為去年同期（45.7萬）2.4倍。