家中「4危險地帶」燙傷風險高　餐廳勿用桌巾避免兒童拉扯

▲國健署提醒，浴室是冬天容易發生燙傷的地方。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

天氣逐漸轉涼，比較怕冷的民眾會開始使用「溫暖」電器，國健署提醒，這些溫暖也可能成為隱藏的危險，包括「廚房、餐桌、客廳和浴室」是最容易發生燒燙傷的高風險場域，尤其是家中有幼兒，建議餐桌要避免使用桌巾，若要泡澡，記得要先加冷水再加熱水，若天氣寒冷，應提高室內溫度，而非提高水溫。

近日家中使用電器、準備熱食或泡澡情形增加，但可要留意冬季居家4大危險地帶。國健署社區健康組科長歐良榮指出，危險地帶第一就是「廚房」，家長應確保廚房與幼兒活動區域分開，避免讓孩子在烹飪時接近廚房，家長也切勿抱著幼兒同時烹飪，以免熱油濺出或滾水灑出，並應將鍋柄朝內轉動，避免孩子因好奇而拉扯導致燙傷。

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第二是「餐桌」，用餐時，餐桌上不應使用桌巾或桌布，避免好奇的兒童拉扯造成熱食掉落，導致燙傷。第三是「客廳」，擺放的高溫電器要置於兒童接觸不到的地方，第四是「浴室」，泡澡時要先放冷水再加入熱水，水溫不得超過40度，讓幼兒下水前家長應先用手背試水溫，另也切勿將幼兒獨自留在浴室內，以免發生意外。

若不幸發生燒燙傷，歐良榮提醒，要遵從燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，持續沖冷水15-30分鐘、在水中小心脫去或剪開傷處附近的衣物、繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫、使用乾淨的紗布覆蓋燙傷處，避免細菌感染，然後儘速送醫治療。

