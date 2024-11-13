有高潮！　夫妻「自然受孕2年沒結果」原因曝

▲醫師說，逆行射精是一種射精異常的情況。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師陳忠佐分享，一對夫妻自然受孕2年都沒結果，原因是男方「逆行性射精」，精液逆流至膀胱，未進入女性陰道，會導致不孕的機率大幅提高。

陳忠佐近日在臉書說，陳先生與妻子結婚3年，長時間嘗試自然受孕2年一直沒有結果，來門診時表示，性行為時性高潮正常，但精液排出量極少，或幾乎沒有精液排出。

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陳忠佐指出，在進行詳細的檢查後，發現患者尿液中混有大量精子，診斷是精液逆流至膀胱，因此射精時未能正常排出精液。他也詳細解釋逆行性射精的成因、影響：

►什麼是逆行性射精？

逆行射精是一種射精異常的情況，指的是精液在射精時逆流進入膀胱，而非通常情況下經由尿道排出體外。這種情況通常會導致射精時無法正常排出精液，或者排出的精液量非常少。

逆行射精最常見的症狀是射精時精液量顯著減少，甚至沒有精液排出，或是尿液呈現混濁狀態。

►為什麼會有逆行性射精？

造成逆行射精的原因主要涉及神經、肌肉或生殖系統功能的異常。

由於有些疾病在患病過程中可能損害控制膀胱、尿道的神經，或影響膀胱頸部的肌肉功能，便導致射精時精液會逆流至膀胱。

國人常見的疾病例如糖尿病、多發性硬化症、脊髓損傷、神經病變等疾病，都可能影響射精的肌肉群功能，進而導致逆行射精。

►逆行性射精會對健康造成影響嗎？

逆行射精本身不會「直接損害」身體健康，但如果精液長期頻繁地逆流至膀胱，部分男性可能會出現輕微的不適感，或尿液異常（如尿液混濁）。

由於精液逆流進入膀胱，未進入女性陰道，會導致不孕的機率大幅提高；若有生育計畫，建議可以優先處理逆行射精的問題。

►如何預防逆行性射精？

引發逆行性射精的常見原因的三大原因為攝護腺手術、藥物作用、糖尿病。

因攝護腺手術發生的逆行性射精，是術後常見的狀況。藥物作用造成的逆行性射精，常見於服用攝護腺肥大治療藥物（5α還原酶抑制劑），通常在停藥後就會恢復。

而糖尿病若長期血糖控制不佳，容易引發自主神經病變，導致逆行性射精發生。建議積極控制血糖、健康飲食、規律運動等可以減少神經損傷的風險，降低逆行射精的可能性，也可降低性功能障礙的機率發生。

陳忠佐提醒，如發現有逆行射精的困擾，可以諮詢專業醫生來選擇適合的治療方案，避免繼續加重生活困擾。