他出國洽公回國「狂拉一周」吃藥都沒好！竟染阿米巴性痢疾

▲檢驗科團隊透過新型檢驗技術，快速揪出阿米巴性痢疾陽性反應，大幅提升判讀效率。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名59歲男性去東南亞洽公，返國後開始出現腹痛、腹瀉症狀，腹瀉更是超過一周時間，原以為只是腸胃炎，但服藥後仍沒好轉，腹瀉持續到掛急診，最後檢驗阿米巴性痢疾陽性反應，顯微鏡檢查也證實有阿米巴原蟲囊體，患者回憶自己在當地可能有吃到不潔的食物，後來在醫療團隊調整治療用藥之後，終於順利康復。

收治個案的亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師林佑達表示，「阿米巴性痢疾」是痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，一旦侵入宿主的腸壁組織，往往會引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢（腹瀉）或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佑達指出，該疾病可能導致如肝膿腫等嚴重併發症，甚至可能蔓延到肺部、腦部等其他器官，對患者健康帶來極大威脅。這種疾病在部分發展中國家尤為常見，傳統會以顯微鏡檢查糞便檢體，但往往需要1-2天較長時間，可能使患者病情加重，錯失早期治療機會。

▲經顯微鏡檢查後找出惹禍的原蟲囊體。（圖／亞大醫院提供）

林佑達說明，由於該名患者腹瀉時間超過一周，原本懷疑患者罹患細菌性結腸炎，先開立廣效抗生素治療，然而症狀並未改善反而加重，急診檢查資料也顯示他的白血球指數顯著升高，並伴隨有低鈉、低鉀的電解質失衡。

後續醫療團隊決定使用「腸胃道病原體多標的」核酸檢測套組分子檢測分析，果然不到1小時就發現阿米巴性痢疾陽性反應，隨即調整治療方式，給予抗阿米巴藥物治療，症狀終於緩解。

檢驗科組長周雍哲表示，透過「多重聚合酶連鎖反應(multiplex PCR)」的檢驗分析技術，能夠同時快速檢測多種腸道病原體，包括細菌(如沙門氏菌、大腸桿菌)、病毒(如諾羅病毒、腺病毒、輪狀病毒)以及寄生蟲(如痢疾阿米巴、梨行鞭毛蟲)等22種病原體，也可大幅提高治療效率。

林佑達提醒，如有症狀或檢驗陽性者，務必即早就醫治療，以免持續感染他人，平時則注意飲食及手部衛生，要吃熟食及喝煮沸的水，以及避免口對肛門的接觸行為，降低感染風險。