ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

肺癌標靶藥擴大給付4千人！石崇良：對應「6成患者不菸」特性

肺癌,肺。（圖／達志／示意圖）

▲肺癌是國人十大癌症發生率以及死亡率的第一位。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌是「發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高」的三冠癌王，健保今年10月1日起擴大給付肺腺癌EGFR突變第三代標靶藥物，從過去只有1成EGFR突變患者可獲給付，健保署長石崇良今（11）日表示，針對肺癌新給付標準擴大到3期，且不再限制腦轉移，讓醫師有更多武器、癌友經濟負擔可以減輕，初估一年將有4000患者受惠。

石崇良表示，肺癌是國人好發癌症第一位，也是死亡率第一位，每年約新增1萬8000人罹癌，且肺癌一旦有症狀可察覺時，往往已是第3、4期，所幸新藥發展很快速，從臨床實驗看起來，第三代EGFR標靶藥物效果不錯，且可以對應到台灣肺癌病人中「約有6成不抽菸」的特性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，第3期肺癌病友往往面臨極為艱辛的治療過程，此次健保擴增和國際治療指引接軌，適用對象從第4期擴及第3B、3C期，也涵蓋EGFR Exon 19 Del基因突變或EGFR Exon 21 L858R基因突變患者，且不限腦轉移，從過去只有1成患者可獲給付，擴大給付後有近9成晚期肺癌EGFR基因突變患者可受益於健保治療。

肺癌專家、台大醫院新竹分院院長余忠仁表示，第三代EGFR標靶藥物一年藥費至少上百萬，健保第一次給付第三代EGFR標靶藥物時，當時有限制性給付，所以只有1/8的癌友能用藥，如今全面給付晚期一線，讓所有EGFR基因突變患者都有機會用藥。

余忠仁強調，EGFR突變是國內肺癌大宗，目前台灣有7成肺癌患者都適用標靶藥物，但有半數患者在第一、二代標靶藥物使用後，就會產生抗藥性，現在第三代標靶藥物可以提早使用，有助提升控制率和存活期，未來也盼望健保能再積極一點，評估早期也能給付標靶藥物。

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

關鍵字： 肺癌 標靶藥物

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「果五瑿、八方雲集」飲料出包！檢出「腸桿菌科超標」開罰3萬

北市團膳業者「肉品混針頭」！現場環境有病媒　衛生局稽查揪3缺失

「健保財源」找上房屋、證券投資客！石崇良：明年啟動修法

明年將擴大肺癌公費篩檢！石崇良：下修「老菸槍」門檻

肺癌標靶藥擴大給付4千人！石崇良：對應「6成患者不菸」特性

民眾對手術麻醉感到擔憂　超短效麻醉搭腦波監測無副作用

會員制大賣場限時特惠日期確定了！百位醫生推薦的超高CP行動力保健品　現折260必須囤

女大生吞藥抗痘！1動作慘害食道黏膜腐蝕　醫揭「這2款」易發生

單身快樂？研究：憂鬱症風險提高86%　這「4類人」更明顯

射後不理別怪他！　愛愛完「聖人時間長短」看這2點

讀者迴響

回到最上面