肺癌標靶藥擴大給付4千人！石崇良：對應「6成患者不菸」特性

▲肺癌是國人十大癌症發生率以及死亡率的第一位。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌是「發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高」的三冠癌王，健保今年10月1日起擴大給付肺腺癌EGFR突變第三代標靶藥物，從過去只有1成EGFR突變患者可獲給付，健保署長石崇良今（11）日表示，針對肺癌新給付標準擴大到3期，且不再限制腦轉移，讓醫師有更多武器、癌友經濟負擔可以減輕，初估一年將有4000患者受惠。

石崇良表示，肺癌是國人好發癌症第一位，也是死亡率第一位，每年約新增1萬8000人罹癌，且肺癌一旦有症狀可察覺時，往往已是第3、4期，所幸新藥發展很快速，從臨床實驗看起來，第三代EGFR標靶藥物效果不錯，且可以對應到台灣肺癌病人中「約有6成不抽菸」的特性。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，第3期肺癌病友往往面臨極為艱辛的治療過程，此次健保擴增和國際治療指引接軌，適用對象從第4期擴及第3B、3C期，也涵蓋EGFR Exon 19 Del基因突變或EGFR Exon 21 L858R基因突變患者，且不限腦轉移，從過去只有1成患者可獲給付，擴大給付後有近9成晚期肺癌EGFR基因突變患者可受益於健保治療。

肺癌專家、台大醫院新竹分院院長余忠仁表示，第三代EGFR標靶藥物一年藥費至少上百萬，健保第一次給付第三代EGFR標靶藥物時，當時有限制性給付，所以只有1/8的癌友能用藥，如今全面給付晚期一線，讓所有EGFR基因突變患者都有機會用藥。

余忠仁強調，EGFR突變是國內肺癌大宗，目前台灣有7成肺癌患者都適用標靶藥物，但有半數患者在第一、二代標靶藥物使用後，就會產生抗藥性，現在第三代標靶藥物可以提早使用，有助提升控制率和存活期，未來也盼望健保能再積極一點，評估早期也能給付標靶藥物。