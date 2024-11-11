民眾對手術麻醉感到擔憂　超短效麻醉搭腦波監測無副作用

▲聖馬爾定醫院引進高品質精準麻醉，病患術後醒得快又好。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

70歲的洪女士，兩年多前因膝蓋手術接受全身麻醉，術後持續多天嘔吐不止，最近又要再度開刀，洪女士擔心「惡夢」重演而愁容滿面。幸好聖馬爾定醫院引進新型的超短效麻醉藥，搭配腦波監測麻醉深度，術後快速甦醒，也沒有發生副作用，讓洪女士和家屬都鬆了一口氣。

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▲聖馬爾定醫院麻醉部主任儲寧瑋醫師 。（圖／聖馬爾定醫院提供）



聖馬爾定醫院麻醉部主任儲寧瑋醫師指出，為提升麻醉醫療品質，除了引進新一代腦波監測儀，掌控麻醉深度，搭配採用新型的超短效麻醉藥，術後平均5-10分鐘即可甦醒，減少麻醉藥殘留的後遺症，達成精準麻醉目標。不僅要讓接受全身麻醉的病人醒得快，還要醒得舒適。



洪女士這次因另一側膝蓋也需動手術，再度走進開刀房，但上次術後連續多天噁心嘔吐、頭暈不止，嚴重影響日常生活，令她餘悸猶存。得知目前有精準麻醉方式，心裡壓力大為減輕。果然這次術後的感覺和上次截然不同，麻醉清醒後沒有任何不適狀況，尤其最害怕的嘔吐並未發生，身體也很快就復原，讓她和家人相當滿意。



全身麻醉的技術在醫學上雖已相當成熟，卻也存在一定的風險。儲寧瑋醫師表示，對老年人來說，因腦部退化，容易麻醉過深，可能引發呼吸抑制，造成延遲清醒；或者因身體代謝較慢，易殘留麻醉藥，產生噁心嘔吐、發冷頭痛的副作用，甚至會有術後譫妄現象，症狀因人而異，可持續數小時至數天不等。

而對於年輕人來說，因大腦較為活躍，可能導致麻醉過淺，特別是容易焦慮，或者平時有服安眠藥習慣，或者染有藥酒癮的病人，容易快速代謝麻醉藥，這些病人可能會在手術中途醒來，感受到疼痛或意識到周圍環境，而增加手術風險和不適感。

儲寧瑋醫師進一步表示，腦波監測是通過在病人前額貼上非侵入性的電極貼片，藉由觀察腦波變化，掌控麻醉深度，依病人個別身體需求，隨時調整用藥，因此不會有麻醉過深或過淺的問題。但現階段還不是全身麻醉手術的標配，健保僅給付心臟、胸腔及重大創傷手術，其他手術則需負擔耗材部份費用。

至於新型超短效麻醉藥，聖馬爾定醫院目前已廣泛運用在無痛腸胃鏡檢查、骨科手術和一般外科手術，搭配腦波監測儀器，增加術中安全，減少麻醉藥殘留，術後可快速復甦，避免產生對身體的副作用，對需要全身麻醉的病人來說是一大福音。