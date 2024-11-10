醫師公會：專科醫師訓練認證嚴謹　盼「波波醫名單」勿再流傳





▲近日波波醫師爭議再起。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

北市禾馨新生婦幼診所劉姓前醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，由於該醫師被爆出是「波波醫生」，引發極大關注。對此，衛福部部長邱泰源今表示，針對波波醫生相關問題會更嚴格管理。而近日網路也流傳波波醫師名單，醫師公會全聯會理事長周慶明表示，公布醫師名單只會增加醫師壓力，希望這份名單不要再繼續流傳。

該名劉姓女醫師去年為1位女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致患者死亡，後續又被網友查出她是畢業於波蘭的波波醫師，引發各界熱議。而「波波醫生」是指從2008年到2010年的台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，返台後可憑學歷直接報考醫師資格，醫界至今仍對此有爭議。

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另外受到關注的是，網路上也流傳一份波波醫生名單，包括畢業學校、服務醫院、服務科別和姓名都相當清楚。醫師公會全聯會理事長周慶明受訪時指出，在國外取得學歷的醫學生，回台灣後也會經過住院醫師訓練，然後通過國家考試取得專科醫師證書。

周慶明說，這些擁有國外學歷的醫師，很多都是主治醫師了，也會需要維持醫師證書和專科醫師，參加許多教育課程學分認證，認證過也十分完整。他也強調，希望這份名單不要再繼續流傳，這只會增加醫師的壓力，造成醫師心情不穩定。